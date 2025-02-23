Sürücüler Dikkat! Çoğu Şoför 'Ne Olacak' Diye Yapıyor: Büyük Cezası Var

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Trafik ekipleri, yıl boyunca gerçekleştirdikleri denetimlerde sürücüleri pek çok açıdan kontrol ediyor. Hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve kırmızı ışık ihlali gibi konular başta olmak üzere kurallara uymayan sürücülere ceza kesiliyor. 2025 yılı itibarıyla güncellenen yeni trafik cezaları da sürücüler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.