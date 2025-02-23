Sürücüler Dikkat! Çoğu Şoför 'Ne Olacak' Diye Yapıyor: Büyük Cezası Var
Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan trafik kuralları, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini korumak için büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurallara uymayan sürücülere yönelik uygulanan trafik cezaları her yıl yeniden belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla trafik cezalarında güncellemeye gidildi.
DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Trafik ekipleri, yıl boyunca gerçekleştirdikleri denetimlerde sürücüleri pek çok açıdan kontrol ediyor. Hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve kırmızı ışık ihlali gibi konular başta olmak üzere kurallara uymayan sürücülere ceza kesiliyor. 2025 yılı itibarıyla güncellenen yeni trafik cezaları da sürücüler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
2025 GÜNCEL TRAFİK CEZALARI LİSTESİ
Her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılan trafik cezalarından bazıları şu şekilde:
Kırmızı ışık ihlali: 2.167 TL
Alkollü araç kullanımı (ilk yakalanma): 9.267 TL
Alkollü araç kullanımı (ikinci yakalanma): 11.622 TL
Alkollü araç kullanımı (üçüncü ve sonrası): 18.677 TL
Ehliyetsiz araç kullanımı: 18.677 TL
Emniyet kemeri takmama: 993 TL
Emniyet şeridini ihlal etme: 9.267 TL
HIZ SINIRINI AŞANA 9 BİN 267 LİRA CEZA
Sürücülerin en sık yaptığı ihlallerden biri olan hız limitini aşma, ciddi maddi cezalarla karşılık buluyor.
2025 yılı itibarıyla hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar şöyle:
Hız sınırını %10 - %30 oranında aşma: 2.167 TL
Hız sınırını %30 - %50 oranında aşma: 4.512 TL
Hız sınırını %50’den fazla aşma: 9.267 TL