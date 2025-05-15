Sürücüler Boncuk Boncuk Terleyecek! 81 İlde Yürürlükte: Araç Sahipleri Her Ay 2 Kat Fazla Para Ödeyecek
Milyonlarca elektrikli araç sahiplerine kötü haber geldi. 81 ilde geçerli olan uygulamayla birlikte yıllık elektrik tüketimi belirli bir sınırı aşan araç sahipleri, artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu da evden yapılan şarj işlemlerinde her ay 2,5 kat fazla ödeme anlamına geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye’de, elektrikli otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Uzun süredir düşük maliyetli şarj imkanı sunan devlet desteği, belirli bir tüketim sınırını aşanlar için sona erdi. Bu gelişme, evden araçlarını şarj eden kullanıcılar için ciddi bir maliyet artışını da beraberinde getirecek.
VATANDAŞIN CEBİNDEN DAHA ÇOK PARA ÇIKACAK
Elektrikli otomobillerin dışarıdaki hızlı şarj istasyonlarında şarj edilmesi, KWH başına 9-10 TL gibi yüksek maliyetlere yol açarken, evden şarj etmek bugüne kadar çok daha ekonomik bir alternatifti. Şu anda mesken elektriğinde KWH fiyatı ortalama 3 TL civarında. Ancak bu fiyata devletin sağladığı yaklaşık %60’lık sübvansiyon dahil. Yani bugüne kadar vatandaş, örneğin 100 TL’lik elektrik tüketimi için sadece 40 TL ödeme yapıyordu. Fakat bu avantaj artık sınırlanıyor.
DEVLETİN SAĞLADIĞI DESTEK SINIRLANDIRILDI
Yeni düzenlemeye göre, 2024 yılı itibarıyla ev elektriği tüketimi yıllık 5000 KWH’yi aşan kullanıcılar, devletin sağladığı destekten yararlanamayacak. Bu sınırın aşılması durumunda fatura doğrudan piyasa koşullarına göre hesaplanacak ve sübvansiyonsuz tarifeden uygulanacak.
Bu da özellikle elektrikli aracını evden düzenli olarak şarj eden kullanıcılar için ciddi bir gider anlamına geliyor. 2024’te bu sınırı aşan çok sayıda kullanıcı bulunurken, 2025 yılında bu sayı daha da artabilir.
FATURALAR 2,5 KATINA ÇIKACAK
Yeni sistemle birlikte elektrik fiyatları her ay güncel piyasa ortalamalarına göre belirlenecek. Sabit bir tarife olmayacağı için kullanıcılar büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalacak. Ancak yapılan hesaplamalara göre, devlet desteğinden mahrum kalanların faturası yaklaşık 2.5 kat artacak.