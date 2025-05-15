Sürücüler Boncuk Boncuk Terleyecek! 81 İlde Yürürlükte: Araç Sahipleri Her Ay 2 Kat Fazla Para Ödeyecek

DEVLETİN SAĞLADIĞI DESTEK SINIRLANDIRILDI

Yeni düzenlemeye göre, 2024 yılı itibarıyla ev elektriği tüketimi yıllık 5000 KWH’yi aşan kullanıcılar, devletin sağladığı destekten yararlanamayacak. Bu sınırın aşılması durumunda fatura doğrudan piyasa koşullarına göre hesaplanacak ve sübvansiyonsuz tarifeden uygulanacak.

Bu da özellikle elektrikli aracını evden düzenli olarak şarj eden kullanıcılar için ciddi bir gider anlamına geliyor. 2024’te bu sınırı aşan çok sayıda kullanıcı bulunurken, 2025 yılında bu sayı daha da artabilir.