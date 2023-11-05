Sürekli artıyor: İşte İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe

Ortalama konut kirasının en düşük olduğu ilçe ise 11.557 lira ile Arnavutköy oldu. İlçeyi, 11.679 TL ile Esenyurt, 12.573 TL ile Sultangazi, 12.573 TL ile Silivri ve 13.163 TL ile Sultanbeyli takip etti. Ekim sonu itibarıyla İstanbul genelinde ortalama konut fiyatı 4 milyon 224 bin 143 TL'yi, ortalama kira ise 17 bin 111 TL'yi buldu.