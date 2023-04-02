Süreç başladı: EYT'liler için 4 ödeme
EYT'de emekli maaşı bağlanma işlemleri hızlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı ve mart ayı içerisinde 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yaş şartı içermeyen EYT düzenlemesi 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1,5 milyonu emeklilik başvurularını gerçekleştirdi.
Sabah gazetesinin haberine göre emeklilik yasası düzenlemesi sonrası SGK'ya 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. Bir kısım EYT'linin maaş bağlanma işlemlerini gerçekleştirildi.
Daha emekilik başvurusu için işlemleri tamamlanmamış EYT'lilerin hiçbir hak kaybı olmayacak.
Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak.