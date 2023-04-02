Süreç başladı: EYT'liler için 4 ödeme

Resmi Gazete'de yayımlanan yaş şartı içermeyen EYT düzenlemesi 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1,5 milyonu emeklilik başvurularını gerçekleştirdi.