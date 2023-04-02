Süreç başladı: EYT'liler için 4 ödeme

EYT'de emekli maaşı bağlanma işlemleri hızlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı ve mart ayı içerisinde 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi.

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Süreç başladı: EYT'liler için 4 ödeme - Resim: 1

Resmi Gazete'de yayımlanan yaş şartı içermeyen EYT düzenlemesi 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1,5 milyonu emeklilik başvurularını gerçekleştirdi.

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Süreç başladı: EYT'liler için 4 ödeme - Resim: 2

Sabah gazetesinin haberine göre emeklilik yasası düzenlemesi sonrası SGK'ya 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. Bir kısım EYT'linin maaş bağlanma işlemlerini gerçekleştirildi. 

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Süreç başladı: EYT'liler için 4 ödeme - Resim: 3

Daha emekilik başvurusu için işlemleri tamamlanmamış EYT'lilerin hiçbir hak kaybı olmayacak.

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Süreç başladı: EYT'liler için 4 ödeme - Resim: 4

Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. 

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