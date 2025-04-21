Suda Eriyen Altın Dönemi Başladı: Gramı 4.500 TL'ye Satılıyor, Kıymeti Kurla Yarışıyor
Bursa’da kuyumcu, 24 ayar saf altını toz haline getirerek yenilebilir forma dönüştürdü. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yenilebilir altın tozunun gramı 4.500 TL’ye satılıyor. Suda eriyen altın tozu, tatlılara, yemeklere eklenerek tüketilebiliyor.
Kaynak: İHA
Bursa’da bir kuyumcu, 24 ayar saf altını siyanür gibi zararlı maddelerden arındırarak yenilebilir toz altın haline getirdi. Tatlılardan yemeklere, hatta içeceklere kadar kullanılabilen bu özel ürünün gram fiyatı tam 4.500 TL. Üstelik Türkiye'de bu ürün için ilk resmi onay da alındı.
TÜRKİYE'DE İLK! BAKANLIK ONAY VERDİ
Bursa’da altın imalatı yapan Ekrem Filiz, yıllardır kuyumculuk sektöründeki tecrübesini sıra dışı bir projeye dönüştürdü. İçeriğinde sadece 24 ayar saf altın bulunan bu toz, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ek gıda takviyesi olarak onay aldı. Bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan yenilebilir altın tozu, hem sofralara hem de sağlık takviyesi arayanlara hitap ediyor.
SUDA ERİYEN ALTIN: GÜNDE 5 DAMLA YETERLİ
Ekrem Filiz, altını özel işlemlerden geçirerek suda çözünebilen, katkısız ve saf bir forma dönüştürdüklerini belirtti. Renklendirici ya da tatlandırıcı içermeyen ürün, suyla karıştırılarak günde 5 damla şeklinde tüketilebiliyor. Bu miktar, ortalama 20 günlük kullanım sağlıyor.
YEMEKLERE VE TATLILARA KATILABİLİYOR
Yenilebilir altın tozu, sadece içilerek değil, aynı zamanda yemeklerde, tatlılarda ya da özel tariflerde de kullanılabiliyor. Doğal bir mineral kaynağı olan bu altının, içeriğindeki zengin minerallerle birçok hastalığa karşı destekleyici özellik gösterdiği ifade ediliyor.
GRAMI 4 BİN 500 TL'YE SATILIYOR
Ürünün tamamen 24 ayar altından üretildiğini ve başka hiçbir katkı maddesi içermediğini vurgulayan Filiz, şu ifadeleri kullandı:
"Altının sadece süs eşyası olmadığını göstermek istedim. Altın, dünyanın en değerli ve saf minerallerinden biri. Biz bu saf formu sağlıkla buluşturduk. Ürünümüzün gram fiyatı şu anda 4.500 TL ancak bu rakam, altın kuruna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir."
FİYATI KURLA YARIŞIYOR
Sağlıklı yaşam trendlerinin yükselmesiyle birlikte yenilebilir altına ilgi de artıyor. Gramı yüksek fiyatla satılsa da, sunduğu potansiyel faydalar ve Türkiye'de ilk kez alınan resmi onay sayesinde tüketiciler ürüne büyük ilgi gösteriyor.