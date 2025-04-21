Suda Eriyen Altın Dönemi Başladı: Gramı 4.500 TL'ye Satılıyor, Kıymeti Kurla Yarışıyor

Bursa’da bir kuyumcu, 24 ayar saf altını siyanür gibi zararlı maddelerden arındırarak yenilebilir toz altın haline getirdi. Tatlılardan yemeklere, hatta içeceklere kadar kullanılabilen bu özel ürünün gram fiyatı tam 4.500 TL. Üstelik Türkiye'de bu ürün için ilk resmi onay da alındı.

TÜRKİYE'DE İLK! BAKANLIK ONAY VERDİ

Bursa’da altın imalatı yapan Ekrem Filiz, yıllardır kuyumculuk sektöründeki tecrübesini sıra dışı bir projeye dönüştürdü. İçeriğinde sadece 24 ayar saf altın bulunan bu toz, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ek gıda takviyesi olarak onay aldı. Bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan yenilebilir altın tozu, hem sofralara hem de sağlık takviyesi arayanlara hitap ediyor.