Su Faturalarında Yeni Dönem Resmen Yürürlüğe Girdi: 4 Kişilik Aile İndirimli Ödeyecek!
Muğla Büyükşehir Belediyesi, su faturalarında vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti.
Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla yapılan değişiklik kapsamında, su tarifelerinde en düşük kademenin sınırı 10 tondan 15 tona çıkarıldı. Bu düzenleme ile aboneler, su faturalarında ortalama yüzde 25 indirimden yararlanacak. Yeni uygulama, Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girdi.
SU KULLANIM KADEMELERİ GÜNCELLENDİ
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, su kullanım kademeleri yeniden belirlendi. Daha önce 1-10 metreküp olarak uygulanan ilk kademe, 1-15 metreküp seviyesine çıkarıldı. Böylece düşük ücretli su kullanım limiti artırılarak, vatandaşların daha uygun fiyatlarla su tüketmesi sağlandı.
ATIK SU BEDELLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ
Diğer kademelerde de değişiklik yapıldı. 11-20 metreküp olarak belirlenen ikinci kademe, 15-30 metreküp aralığına yükseltilirken, 21 metreküp ve üzeri olan üçüncü kademe, 30 metreküp ve üzeri olarak güncellendi.
Bu değişikliklerin ardından, su faturalarında yer alan ve su ücretinin yüzde 50’si oranında tahsil edilen atıksu bedellerinde de düşüş yaşanacak.
DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN FATURASI YÜZDE 25 AZALDI
Yeni tarife kapsamında, aylık ortalama 15 ton su kullanan dört kişilik bir ailenin su ve atıksu hizmetleri için ödediği fatura tutarında yaklaşık yüzde 25 oranında düşüş sağlandı. Ancak, su faturalarına yansıtılan ek ücretler, yönetmelik gereği tahsil edilmeye devam ediyor.
KATI ATIK VE ÇEVRE VERGİLERİ FATURAYA DAHİL EDİLİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik gereğince, su faturalarına katı atık bedelleri de ekleniyor. Bu kapsamda, su faturalarından alınan Katı Atık Bedelinin tamamı ve Çevre Temizlik Vergisinin yüzde 80’i ilçe belediyelerine, Çevre Katkı Payı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aktarılıyor. Bunun yanı sıra, katı atık bertaraf ücreti Büyükşehir Belediyesi’ne ödenirken, faturalar üzerinden KDV de tahsil ediliyor.