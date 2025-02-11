Su Faturalarında Yeni Dönem Resmen Yürürlüğe Girdi: 4 Kişilik Aile İndirimli Ödeyecek!

ATIK SU BEDELLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Diğer kademelerde de değişiklik yapıldı. 11-20 metreküp olarak belirlenen ikinci kademe, 15-30 metreküp aralığına yükseltilirken, 21 metreküp ve üzeri olan üçüncü kademe, 30 metreküp ve üzeri olarak güncellendi.

Bu değişikliklerin ardından, su faturalarında yer alan ve su ücretinin yüzde 50’si oranında tahsil edilen atıksu bedellerinde de düşüş yaşanacak.