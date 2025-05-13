Steve Jobs, 'Seni İşe Neden Alalım?' Sorusunun Tüyosunu Paylaştı! Bu Yanıtı Veren Köşeyi Dönüyor

DÜRÜSTLÜK, BAŞARININ HABERCİSİ

Bu tür dürüst ve kişisel cevaplar veren adayların Apple’daki performansı da dikkate değerdi. Fazla mesai yapmaktan çekinmiyor, takımlar içinde güven kazanıyorlardı. Bu saygı da onları daha fazla çalışmaya teşvik ediyordu. Yani motivasyonları ne kadar kişisel olursa, işe olan bağlılıkları da o kadar güçlü oluyordu.

Jobs’un 2010 yılında katıldığı All Things Digital D8 konferansında söylediği şu söz, bu yaklaşımın temelini özetliyordu:

“Bir kişiyi bir saatlik röportajla tam olarak tanıyamazsınız. Sonuçta karar, sezgilerinize dayanır. Bu kişi bana ne hissettiriyor? Baskı altındayken nasıl davranır? Gerçekten neden burada olmak istiyor?”

Ona göre adayların verdikleri cevaplardan çok, bu cevapların alt metni önemliydi. Gerçek niyetlerini, tutkularını ve değerlerini çözmeye çalışıyordu.