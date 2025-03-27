Starlink Düğmeye Bastı! İnternette Yeni Dönem Resmen Başlıyor
SpaceX tarafından geliştirilen Starlink interneti farklı bir boyuta geçiyor. Artık çok daha hızlı bir döneme giriş yapılacak. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
SpaceX, Starlink internet hizmetini çok daha hızlı hale getirmek için yeni bir anten geliştirdiğini duyurdu. Elon Musk’ın liderliğindeki şirket, mevcut 200 Mbit/s hız sınırını 1-2 Gbit/s seviyelerine çıkararak karasal internet sağlayıcılarıyla doğrudan rekabet etmeyi hedefliyor.
DAHA GENİŞ BANT, DAHA YÜKSEK HIZ
Yeni anten, genişletilmiş radyo frekansı yelpazesi sayesinde ağ kapasitesini artıracak. Ancak tüm bu yeniliklerin hayata geçmesi için ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) onayı gerekiyor.
V3 UYDULAR İLE GÜÇLENECEK
Yeni altyapının temelinde, Starship roketiyle fırlatılacak üçüncü nesil (V3) Starlink uyduları yer alacak. Bu uydular daha düşük gecikme süresi, daha küçük ışınlar ve yüksek bant genişliği sunarak performansı artıracak.
2025'TE KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR
Gigabit hızında internet sağlayacak Starlink anteninin 2025’te piyasaya çıkması planlanıyor. Ancak bu süreç, Starship roketinin hazır olup olmamasına ve V3 uydularının başarılı bir şekilde fırlatılmasına bağlı olacak.