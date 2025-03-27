Starlink Düğmeye Bastı! İnternette Yeni Dönem Resmen Başlıyor

2025'TE KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR

Gigabit hızında internet sağlayacak Starlink anteninin 2025’te piyasaya çıkması planlanıyor. Ancak bu süreç, Starship roketinin hazır olup olmamasına ve V3 uydularının başarılı bir şekilde fırlatılmasına bağlı olacak.