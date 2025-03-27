Starlink Düğmeye Bastı! İnternette Yeni Dönem Resmen Başlıyor

SpaceX tarafından geliştirilen Starlink interneti farklı bir boyuta geçiyor. Artık çok daha hızlı bir döneme giriş yapılacak. İşte ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

İnternet Fatura Elon Musk SpaceX
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Starlink Düğmeye Bastı! İnternette Yeni Dönem Resmen Başlıyor - Resim: 1

SpaceX, Starlink internet hizmetini çok daha hızlı hale getirmek için yeni bir anten geliştirdiğini duyurdu. Elon Musk’ın liderliğindeki şirket, mevcut 200 Mbit/s hız sınırını 1-2 Gbit/s seviyelerine çıkararak karasal internet sağlayıcılarıyla doğrudan rekabet etmeyi hedefliyor.

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Starlink Düğmeye Bastı! İnternette Yeni Dönem Resmen Başlıyor - Resim: 2

DAHA GENİŞ BANT, DAHA YÜKSEK HIZ

Yeni anten, genişletilmiş radyo frekansı yelpazesi sayesinde ağ kapasitesini artıracak. Ancak tüm bu yeniliklerin hayata geçmesi için ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) onayı gerekiyor.

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Starlink Düğmeye Bastı! İnternette Yeni Dönem Resmen Başlıyor - Resim: 3

V3 UYDULAR İLE GÜÇLENECEK

Yeni altyapının temelinde, Starship roketiyle fırlatılacak üçüncü nesil (V3) Starlink uyduları yer alacak. Bu uydular daha düşük gecikme süresi, daha küçük ışınlar ve yüksek bant genişliği sunarak performansı artıracak.

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Starlink Düğmeye Bastı! İnternette Yeni Dönem Resmen Başlıyor - Resim: 4

2025'TE KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR

Gigabit hızında internet sağlayacak Starlink anteninin 2025’te piyasaya çıkması planlanıyor. Ancak bu süreç, Starship roketinin hazır olup olmamasına ve V3 uydularının başarılı bir şekilde fırlatılmasına bağlı olacak.

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