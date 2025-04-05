Starbucks, McDonald's, Domino’s... Lezzet Yarışı Kızıştı! Dünyanın En Değerli Restoran Markaları Belli Oldu

Brand Finance, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en değerli restoran markalarını açıkladı. Lezzet yarışında McDonald’s ve Starbucks listenin üst sıralarında yer alırken, uzmanlar tüketici algısının değişen trendlere göre şekillendiğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Starbucks McDonald's gıda Restoran
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Starbucks, McDonald's, Domino’s... Lezzet Yarışı Kızıştı! Dünyanın En Değerli Restoran Markaları Belli Oldu - Resim: 1

Brand Finance, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en değerli restoran markalarını belirledi. Global çapta hizmet veren ve milyonlarca müşteriye ulaşan dev markalar arasında McDonald’s, Starbucks ve KFC gibi isimler listede öne çıktı.

Dünya genelinde bilinirliği yüksek olan bu markalar, hem büyüklükleri hem de tüketici sadakatiyle dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye'de de oldukça popüler olan Starbucks, gençlerin ve kahveseverlerin favori mekanlarından biri olarak öne çıkarken, McDonald’s ise fast food sektöründeki güçlü konumunu sürdürüyor.

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Starbucks, McDonald's, Domino’s... Lezzet Yarışı Kızıştı! Dünyanın En Değerli Restoran Markaları Belli Oldu - Resim: 2

FİYATLARIN ARTMASI MARKA DEĞERİNİ ETKİLEDİ

Brand Finance Genel Müdürü Richard Haigh, açıklanan listeye dair değerlendirmelerde bulunarak, pandemi sonrası dönemde restoranların enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarına karşı fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun, bazı markalarda müşteri algısını olumsuz etkilediğini ve fiyatların yükselmesinin marka değerine doğrudan yansıdığını ifade etti.

Haigh, "2023’ten bu yana sektörde fiyat primini kabullenme oranında istikrarlı bir düşüş var. Bu da markaların artık yalnızca ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda tüketici beklentilerine ne kadar uyum sağladıklarıyla da değerlendirildiğini gösteriyor" dedi.

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Starbucks, McDonald's, Domino’s... Lezzet Yarışı Kızıştı! Dünyanın En Değerli Restoran Markaları Belli Oldu - Resim: 3

SAĞLIKLI YAŞAM TRENDİNE UYUM ÖNEMLİ

Tüketici alışkanlıklarının zamanla değiştiğini hatırlatan Haigh, McDonald's örneği üzerinden bu dönüşüme vurgu yaptı. "McDonald's, 2011 yılında daha sağlıklı yaşam tarzının öne çıkmasıyla birlikte menüsünde radikal değişiklikler yapmadan, algı yönetimiyle daha sağlıklı bir imaj sunmayı başardı. Benzer şekilde, değişen beklentilere adapte olabilen markalar ayakta kalmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

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Starbucks, McDonald's, Domino’s... Lezzet Yarışı Kızıştı! Dünyanın En Değerli Restoran Markaları Belli Oldu - Resim: 4

İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ RESTORANLARI

1.McDonald’s (40,5 milyar dolar).

2.Starbucks (38,8 milyar dolar)

3.KFC (15,4 milyar dolar)

4.Subway (8,1 milyar dolar)

5.Taco Bell (6,9 milyar dolar)

6.Tim Horton’s (6,8 milyar dolar)

7.Domino’s (6,7 milyar dolar)

8.Chick-fil-A (5,7 milyar dolar)

9.Wendy’s (5,2 milyar dolar)

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