Starbucks, McDonald's, Domino’s... Lezzet Yarışı Kızıştı! Dünyanın En Değerli Restoran Markaları Belli Oldu
Brand Finance, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en değerli restoran markalarını açıkladı. Lezzet yarışında McDonald’s ve Starbucks listenin üst sıralarında yer alırken, uzmanlar tüketici algısının değişen trendlere göre şekillendiğine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Brand Finance, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en değerli restoran markalarını belirledi. Global çapta hizmet veren ve milyonlarca müşteriye ulaşan dev markalar arasında McDonald’s, Starbucks ve KFC gibi isimler listede öne çıktı.
Dünya genelinde bilinirliği yüksek olan bu markalar, hem büyüklükleri hem de tüketici sadakatiyle dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye'de de oldukça popüler olan Starbucks, gençlerin ve kahveseverlerin favori mekanlarından biri olarak öne çıkarken, McDonald’s ise fast food sektöründeki güçlü konumunu sürdürüyor.
FİYATLARIN ARTMASI MARKA DEĞERİNİ ETKİLEDİ
Brand Finance Genel Müdürü Richard Haigh, açıklanan listeye dair değerlendirmelerde bulunarak, pandemi sonrası dönemde restoranların enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarına karşı fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun, bazı markalarda müşteri algısını olumsuz etkilediğini ve fiyatların yükselmesinin marka değerine doğrudan yansıdığını ifade etti.
Haigh, "2023’ten bu yana sektörde fiyat primini kabullenme oranında istikrarlı bir düşüş var. Bu da markaların artık yalnızca ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda tüketici beklentilerine ne kadar uyum sağladıklarıyla da değerlendirildiğini gösteriyor" dedi.
SAĞLIKLI YAŞAM TRENDİNE UYUM ÖNEMLİ
Tüketici alışkanlıklarının zamanla değiştiğini hatırlatan Haigh, McDonald's örneği üzerinden bu dönüşüme vurgu yaptı. "McDonald's, 2011 yılında daha sağlıklı yaşam tarzının öne çıkmasıyla birlikte menüsünde radikal değişiklikler yapmadan, algı yönetimiyle daha sağlıklı bir imaj sunmayı başardı. Benzer şekilde, değişen beklentilere adapte olabilen markalar ayakta kalmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.
İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ RESTORANLARI
1.McDonald’s (40,5 milyar dolar).
2.Starbucks (38,8 milyar dolar)
3.KFC (15,4 milyar dolar)
4.Subway (8,1 milyar dolar)
5.Taco Bell (6,9 milyar dolar)
6.Tim Horton’s (6,8 milyar dolar)
7.Domino’s (6,7 milyar dolar)
8.Chick-fil-A (5,7 milyar dolar)
9.Wendy’s (5,2 milyar dolar)