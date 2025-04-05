Starbucks, McDonald's, Domino’s... Lezzet Yarışı Kızıştı! Dünyanın En Değerli Restoran Markaları Belli Oldu

Brand Finance, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en değerli restoran markalarını belirledi. Global çapta hizmet veren ve milyonlarca müşteriye ulaşan dev markalar arasında McDonald’s, Starbucks ve KFC gibi isimler listede öne çıktı.

Dünya genelinde bilinirliği yüksek olan bu markalar, hem büyüklükleri hem de tüketici sadakatiyle dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye'de de oldukça popüler olan Starbucks, gençlerin ve kahveseverlerin favori mekanlarından biri olarak öne çıkarken, McDonald’s ise fast food sektöründeki güçlü konumunu sürdürüyor.