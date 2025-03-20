SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Liranın Üstüne Çıktı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan maaş artışlarının ardından bankalar da rekabeti artırarak promosyon tutarlarını yükseltti. Emekliler, en avantajlı teklifi sunan bankayı belirlemek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Mart 2025 itibarıyla en yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? İşte bankaların güncellenen promosyon detayları...

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt eden müşteriler, toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka, 12.000 TL’ye kadar ana promosyonun yanı sıra, elektrik veya doğalgaz faturası şartıyla verilen otomatik ödeme talimatları sayesinde 9.000 TL ek promosyon sunuyor.