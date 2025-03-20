SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Liranın Üstüne Çıktı
Mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yeniledi. Yeni promosyon kampanyalarında SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve bütün emeklilere o bankada 25 bin liranın üstünde promosyon verilecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan maaş artışlarının ardından bankalar da rekabeti artırarak promosyon tutarlarını yükseltti. Emekliler, en avantajlı teklifi sunan bankayı belirlemek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Mart 2025 itibarıyla en yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? İşte bankaların güncellenen promosyon detayları...
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt eden müşteriler, toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka, 12.000 TL’ye kadar ana promosyonun yanı sıra, elektrik veya doğalgaz faturası şartıyla verilen otomatik ödeme talimatları sayesinde 9.000 TL ek promosyon sunuyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine herhangi bir ek koşul olmadan en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik gibi ek şartlar yerine getirildiğinde, toplam promosyon tutarı 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
ŞEKERBANK
0-9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL,
10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL,
15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
ING
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına maaşlarını ING’ye taşımaları halinde, ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
VAKIFBANK
SGK emeklileri için 12.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde toplamda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanya, 1 Şubat - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
GARANTİ BBVA
Mart 2025 itibarıyla Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaş promosyonlarını şu şekilde belirledi:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL (ek fırsatlarla 7.000 TL’ye çıkabiliyor),
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL (ek fırsatlarla 10.000 TL’ye çıkabiliyor),
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL (ek fırsatlarla 12.000 TL’ye çıkabiliyor),
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL (ek fırsatlarla 14.000 TL’ye çıkabiliyor).
Ek fırsatlar arasında, “Arkadaşına Öner” kampanyası ile MaxiPuan kazanma ve fatura talimatları yer alıyor.
DENİZBANK
DenizBank, 4 Ekim 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyasında 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren emeklilere şu ödemeleri sunuyor:
0-9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL.
Bankalar, emekli müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ederken, emeklilerin en uygun promosyonu belirleyerek maaşlarını taşımaları büyük önem taşıyor. Kampanyalar belirli tarihler arasında geçerli olup, detaylı bilgi için ilgili bankaların şubeleri veya resmi internet siteleri ziyaret edilebilir.