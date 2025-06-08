SSK ve Bağkur Emeklilerinin Zammı Şimdiden Netleşti: Merkez Bankası'ndan Önemli Sinyal Geldi

5 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Ocak ayında yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta yüzde 1,53 olarak açıklanan aylık enflasyonlarla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 15,09’a ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,09 oranında zammı garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği alacakları yüzde 5’lik artışa ek olarak enflasyon farkı dahil toplamda yüzde 14 civarında artışı hak etti.