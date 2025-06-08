SSK ve Bağkur Emeklilerinin Zammı Şimdiden Netleşti: Merkez Bankası'ndan Önemli Sinyal Geldi
5 aylık enflasyon verisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memurlar ise yüzde 14 zam almayı garantiledi. Merkez Bankası’nın haziran tahminine göre bu oran yüzde 16,03’e çıkabilir. Zamlar 3 Temmuz’da netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli gözünü TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyon verisine çevirdi. 2025’in ilk 5 ayına ait enflasyon rakamları netleşirken, zam oranları da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminler ise maaş artışları için önemli bir ipucu niteliğinde.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Ocak ayında yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta yüzde 1,53 olarak açıklanan aylık enflasyonlarla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 15,09’a ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,09 oranında zammı garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği alacakları yüzde 5’lik artışa ek olarak enflasyon farkı dahil toplamda yüzde 14 civarında artışı hak etti.
MERKEZ BANKASI’NDAN ÖNEMLİ SİNYAL GELDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,77 seviyesinde. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,03 olacak.
TEMMUZDA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE OLACAK?
Haziran enflasyonunun tahminlere paralel çıkması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 16,03 oranında zam alacak. Aynı şekilde memur ve memur emeklilerinin de toplam maaş artışı yüzde 16,03’e ulaşacak.
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA
Kesin rakamlar, TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. Ancak eldeki veriler, milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında en az yüzde 16 oranında bir artışla karşılaşacağını şimdiden gösteriyor.