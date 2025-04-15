SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı

Emeklilik sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan kademeli emeklilik, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadın memur ve Bağ-Kur’lular için büyük adaletsizlikler doğurdu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu haksızlığa dikkat çekerek, "Bir günle 1800 gün prim farkı olur mu?" diyerek çözüm çağrısı yaptı.

AYNI İŞ, AYNI EMEK, FARKLI PRİM YÜKÜ

Türkiye’de emeklilik sistemi, 8 Eylül 1999’u kritik bir tarih olarak belirliyor. Bu tarihten bir gün önce sigorta girişi yapılan kadın memurlar, 7200 prim günü ile emekli olabiliyorken, sadece bir gün sonra sigortalı olanlar için bu sayı 9000 güne çıkıyor. SGK Başuzmanı Karakaş, "Bu durum kademeli geçiş değil, açık bir uçurum" ifadelerini kullandı.