SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
Kademeli emeklilikte yaşanan adaletsizliğe dikkat çeken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca SSK ve Bağkur'luya beklediği haberi verdi. Meclis, SGK, Çalışma Bakanlığı nezdinde her gelişmeyi adım adım izlediğini belirten Karakaş, en ufak bir duyum aldığında ilk olarak kendisinin duyuracağını açıkladı.
Kaynak: TGRT Haber
Emeklilik sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan kademeli emeklilik, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadın memur ve Bağ-Kur’lular için büyük adaletsizlikler doğurdu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu haksızlığa dikkat çekerek, "Bir günle 1800 gün prim farkı olur mu?" diyerek çözüm çağrısı yaptı.
AYNI İŞ, AYNI EMEK, FARKLI PRİM YÜKÜ
Türkiye’de emeklilik sistemi, 8 Eylül 1999’u kritik bir tarih olarak belirliyor. Bu tarihten bir gün önce sigorta girişi yapılan kadın memurlar, 7200 prim günü ile emekli olabiliyorken, sadece bir gün sonra sigortalı olanlar için bu sayı 9000 güne çıkıyor. SGK Başuzmanı Karakaş, "Bu durum kademeli geçiş değil, açık bir uçurum" ifadelerini kullandı.
"BU KADAR ÇOK PRİM FARKI, MOTİVASYONU DA BOZUYOR"
Karakaş, üretime katılan kadınların da mağdur olduğunu belirtti. Kendi iş yerini açan, şirket ortağı ya da esnaf olarak çalışan kadınların, sadece 9 Eylül 1999 sonrasında işe başladıkları için fazladan 1800 gün prim ödemek zorunda kaldığını dile getirdi.
Karakaş, "Üretime katılan kadınlar adeta cezalandırıldı. 5 yıl fazladan prim ödemek zorunda kalıyorlar. Aynı iş yerinde bir gün erken işe başlayan kişi hem emekli maaşı hem de çalıştığı yerden maaş alırken bir gün geç başlayan ise sadece çalıştığı maaşla yetiniyor. Aynı emeği veren insanlar arasında bu fark hem psikolojik yorgunluğa hem de motivasyon kaybına yol açıyor." açıklamasında bulundu.
"YASAL DÜZENLEME ARTIK ERTELENMEMELİ"
Erken emekliliğe karşı olduğunu ifade eden Karakaş, burada talep edilenin erken emeklilik değil, var olan dengesizliğin giderilmesi olduğunu söyledi. Karakaş, "Adı üstünde kademe diyoruz ama bu bir kademe değil, uçurum. Özellikle kadın memur ve Bağ-Kur’lular için getirilen 1800 günlük prim farkı yumuşatılmalı. Çözüm için yasal düzenleme artık ertelenmemeli" dedi.
"İLK BEN DUYURACAĞIM"
İsa Karakaş, Ankara’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve konuyla ilgili en ufak bir duyum aldığında bunu ilk olarak kendisinin duyuracağını belirterek, "Meclis, SGK, Çalışma Bakanlığı nezdinde her gelişmeyi adım adım izliyorum. Kademeli emeklilik artık sadece bir talep değil, sosyal barış açısından da bir zorunluluk haline geldi. Artık çözüm zamanı." diye konuştu.