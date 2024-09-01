SSK ve Bağ-Kurlular Dikkat: Emeklilik Sistemi Tamamen Değişiyor İşte Yeni Yöntem
Milyonlarca emekli ve emekli adayını ilgilendiren yeni sistemin detayları ortaya çıktı. Emeklilik sistemi baştan sona değişiyor. Yeni emeklilik sistemiyle ilgili AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte bütün detaylar...
Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılıyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde açıklanan yeni düzenleme ile, çalışanların emeklilik sisteminde daha uzun süre kalmaları teşvik edilecek. Bu değişiklik, daha yüksek prim günü olanların emekli aylığının artırılmasını amaçlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sistemindeki üç ana başlığı vurguladı. İşte emekli maaşı hesaplamalarını yeniden şekillendirecek sistemin detayları.
Emeklilik maaşlarının hesaplanmasında mevcut üçlü yapı karmaşık bir süreç oluşturuyor. 1999 öncesi, 1999-2008 dönemi ve 2008 sonrası dönemler için farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları uygulanıyor. Bu hesaplamalar, üç ayrı kanuna dayanıyor ve emekli maaşı bu hesaplamaların toplamından belirleniyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, güncelleme katsayısının ve aylık bağlama oranlarının tek bir hesaplamaya indirgenmesi, daha yüksek prim ödeyenlerin ve daha fazla çalışanların daha yüksek maaş almasını sağlayabilir.
GÜNDEMDEKİ KONULAR:
-Aylık Bağlama Sisteminin Sadeleştirilmesi: Karmaşık yapıların basitleştirilmesi hedefleniyor.
-Enflasyon Artışlarının Yeniden Düzenlenmesi: Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon artışları gözden geçirilecek.
-Aktüeryal Dengelerin Sağlanması: Çalışan-emekli oranının yeniden dengelenmesi amaçlanacak.
- Sistemde Kalmanın Teşvik Edilmesi: Emekli aylığı açısından sistemde kalmanın cazip hale getirilmesi planlanıyor.
TABAN MAAŞ UYGULAMASI VE SORUNLAR:
Son yıllarda, taban maaş ve kök maaş uygulamaları emeklilerin maaşlarını etkileyen önemli bir unsur oldu. Çalışma hayatı kısa süren veya düşük prim ödeyen sigortalıların maaşları düşük kalırken, Hazine destekli taban maaş uygulaması ile bu kişilere daha yüksek maaş ödeniyor.
Ancak, bu uygulama bazı sorunları beraberinde getiriyor:
-Sıfır Zam Sorunu: Enflasyon artışlarının gerçek emekli maaşlarına yapılması sonucu sıfır artış sorunları yaşanıyor.
-Adaletsizlik Sorunu: Taban maaşın üstünde kalan emekliler arasında maaş farklarının minimal olması adaletsizlik yaratıyor.
-Kayıtdışılık Sorunu: Yüksek prim ödemelerine rağmen düşük maaş algısı, kayıt dışılığa ve gizli kayıt dışılığa neden oluyor.
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN MODELİNE YAKLAŞIM
Abdullah Güler, emeklilik sisteminde dünya standartlarını göz önünde bulundurarak daha adil ve sürdürülebilir bir sistem inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Güler, Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşının 65, 67 hatta bazı ülkelerde 70 olduğunu vurguladı ve Türkiye'deki mevcut oranlarla bu standartların sağlanmasının önemine dikkat çekti.
YENİ DÜZENLEMELERİN ZAMANI
Orta Vadeli Program’da belirtilen yeni düzenlemeler, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde teknik çalışmalarla netleşecek ve yeni yasama döneminde gündeme gelmesi bekleniyor.
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA
Güler, haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığını, bu konuda sadece belirli meslek gruplarında esnek çalışma modellerinin önerildiğini ifade etti. Mevcut çalışma hayatı çerçevesinde saat ve gün düzenlemeleri hakkında henüz bir çalışma olmadığını sözlerine ekledi.