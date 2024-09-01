SSK ve Bağ-Kurlular Dikkat: Emeklilik Sistemi Tamamen Değişiyor İşte Yeni Yöntem

TABAN MAAŞ UYGULAMASI VE SORUNLAR:

Son yıllarda, taban maaş ve kök maaş uygulamaları emeklilerin maaşlarını etkileyen önemli bir unsur oldu. Çalışma hayatı kısa süren veya düşük prim ödeyen sigortalıların maaşları düşük kalırken, Hazine destekli taban maaş uygulaması ile bu kişilere daha yüksek maaş ödeniyor.

Ancak, bu uygulama bazı sorunları beraberinde getiriyor:

-Sıfır Zam Sorunu: Enflasyon artışlarının gerçek emekli maaşlarına yapılması sonucu sıfır artış sorunları yaşanıyor.

-Adaletsizlik Sorunu: Taban maaşın üstünde kalan emekliler arasında maaş farklarının minimal olması adaletsizlik yaratıyor.

-Kayıtdışılık Sorunu: Yüksek prim ödemelerine rağmen düşük maaş algısı, kayıt dışılığa ve gizli kayıt dışılığa neden oluyor.