SSK ve Bağ-Kurlu Emeklilere Yeni Ödeme: Hesaplara 21 Bin TL Yatacak
2025 yılı itibarıyla emekliler için yeni fırsatlar peş peşe geliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarına yapılacak zammı sabırsızlıkla beklerken, Yapı Kredi’den de promosyon müjdesi geldi.
2025 yılına girmemizle birlikte emekliler için hem maaş zam oranları hem de bankaların sunduğu promosyon teklifleri netleşti. Milyonlarca emekli, yeni yılın getirdiği bu fırsatları değerlendirerek bütçelerine katkı sağlamak için harekete geçti. Özellikle SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşlar, en avantajlı promosyon tekliflerini araştırmaya başladı.
İşte promosyon kampanyasının detayları…
21 BİN TL ÖDEME YAPILACAK
Banka, emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere, maaş miktarına göre 9.250 TL’den başlayarak 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Ek Ödül Taahhütnamesi’ni imzalayan emekliler, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde maaş baremine bağlı olmaksızın toplam 3.000 TL’ye kadar ek ödeme alabiliyor.
İki fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda: 1.500 TL,
Kredi kartı ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda: 1.000 TL,
Yapı Kredi Mobil uygulamasının kullanılması durumunda: 500 TL olmak üzere ek ödüller emeklilerin hesaplarına aktarılıyor. Banka, emeklilere toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme imkanı sunuyor.