SSK ve Bağ-Kurlu Emeklilere Yeni Ödeme: Hesaplara 21 Bin TL Yatacak

2025 yılına girmemizle birlikte emekliler için hem maaş zam oranları hem de bankaların sunduğu promosyon teklifleri netleşti. Milyonlarca emekli, yeni yılın getirdiği bu fırsatları değerlendirerek bütçelerine katkı sağlamak için harekete geçti. Özellikle SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşlar, en avantajlı promosyon tekliflerini araştırmaya başladı.

İşte promosyon kampanyasının detayları…