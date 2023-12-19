SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
Emeklilerin 2024'te alacağı zamlı maaşların netleşmesine sayılı günler kaldı. Masada ağırlık kazanan zam oranı ise dikkat çekti.
2024 yaklaşırken milyonlarca vatandaş zamlı maaşlar için beklemeye başladı. Bir yandan asgari ücret pazarlığı devam ederken, diğer yandan da memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor.
Özellikle aralık ayı enflasyon rakamının ardından açıklanacak olan emekli maaş zammı için yaklaşık 16 milyon vatandaş, geri sayıma geçti.
"Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" gibi sorulara cevap aranırken, geride kalan 5 aylık enflasyon verisine bakılarak zam oranı hesaplamaları yapılıyor.
EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN YÜZDE 39,59 ORANI GÜNDEMDE
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 39,59 oranında zam yapılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının söz konusu zamla birlikte 10 bin 469 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
MAAŞLAR NASIL OLACAK?
Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 39,59 oranında zam yapılırsa maaşlar nasıl olacak?
SZC TV'de yer alan habere göre; emeklilerin beklenen zamlı maaşları şöyle;
- 8 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 167 TL olacak.
- 8 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 865 TL olacak.
- 9 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 12 bin 563 TL olacak.
- 9 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 261 TL olacak.
- 10 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 959 TL olacak.
- 11 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 15 bin 359 TL olacak.
- 11 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 16 bin 052 TL olacak.
- 12 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 16 bin 750 TL olacak.
- 12 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 448 TL olacak.
- 12 bin 600 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 588 TL olacak.
- 12 bin 700 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 727 TL olacak.
- 12 bin 800 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 867 TL olacak.
- 12 bin 900 TL alan emeklinin zamlı maaşı 18 bin 007 TL olacak.
Kaynak: SZC TV