SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı

Emeklilerin 2024'te alacağı zamlı maaşların netleşmesine sayılı günler kaldı. Masada ağırlık kazanan zam oranı ise dikkat çekti.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 1

2024 yaklaşırken milyonlarca vatandaş zamlı maaşlar için beklemeye başladı. Bir yandan asgari ücret pazarlığı devam ederken, diğer yandan da memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 2

Özellikle aralık ayı enflasyon rakamının ardından açıklanacak olan emekli maaş zammı için yaklaşık 16 milyon vatandaş, geri sayıma geçti.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 3

"Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" gibi sorulara cevap aranırken, geride kalan 5 aylık enflasyon verisine bakılarak zam oranı hesaplamaları yapılıyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 4

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN YÜZDE 39,59 ORANI GÜNDEMDE

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 39,59 oranında zam yapılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 5

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının söz konusu zamla birlikte 10 bin 469 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 6

MAAŞLAR NASIL OLACAK?

Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 39,59 oranında zam yapılırsa maaşlar nasıl olacak?

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 7

SZC TV'de yer alan habere göre; emeklilerin beklenen zamlı maaşları şöyle;

- 8 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 167 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 8

- 8 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 865 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 9

- 9 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 12 bin 563 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 10

- 9 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 261 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 11

- 10 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 959 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 12

- 11 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 15 bin 359 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 13

- 11 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 16 bin 052 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 14

- 12 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 16 bin 750 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 15

- 12 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 448 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 16

- 12 bin 600 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 588 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 17

- 12 bin 700 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 727 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 18

- 12 bin 800 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 867 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 19

- 12 bin 900 TL alan emeklinin zamlı maaşı 18 bin 007 TL olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı - Resim: 20

Kaynak: SZC TV

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