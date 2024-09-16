SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat: SGK Geçmiş Ödemelerin Hepsini Geri Alınacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik sonrası usulsüz çalışmalara karşı harekete geçti. Özellikle malûl aylığı alarak başka işte çalışan kişilerin tespiti durumunda, aylıkları kesiliyor ve geçmişte yapılan ödemeler geri alınıyor. Bu uygulama, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
SGK, iş kazası, meslek hastalığı veya ağır hastalıklar nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenlere malûl aylığı bağlıyor. Ancak bu kişilerin Türkiye'de ya da yurt dışında herhangi bir işte çalışmaları yasak. Çalıştıkları tespit edilenlerin hem aylıkları kesiliyor hem de ödenmiş aylıklar faiziyle geri alınıyor. Bu durum, ciddi mali yükümlülükler doğurabiliyor.
Malûl aylığı alan kişilerin çalışmayı bırakmaları durumunda, yeniden aylık alabilmeleri için kontrol muayenesine sevk ediliyorlar. Eğer muayenede çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedildiği tespit edilirse, aylıkları yeniden bağlanıyor; aksi takdirde aylık ödemesi yapılmıyor.
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin verdiği bir kararda, 1992 yılından beri malûl aylığı alan bir şahıs, 2012 ve 2014 yıllarında kısa süreli çalışmalarının tespit edilmesi üzerine, SGK tarafından 32,4 bin liralık malûl aylığının faiziyle geri alınması kararı çıktı. Ancak 2017'de yapılan yönetmelik değişikliği ile yalnızca çalışılan günlere ait ödemelerin iadesi gerektiği belirlendi.
Malûl aylığı alanlar dışındaki emekliler için bazı muafiyetler bulunuyor. Engelli vergi indirimiyle erken emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edebilirler. Ancak, 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli aylığı alırken herhangi bir işte çalışamıyor.