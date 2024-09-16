SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat: SGK Geçmiş Ödemelerin Hepsini Geri Alınacak

SGK, iş kazası, meslek hastalığı veya ağır hastalıklar nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenlere malûl aylığı bağlıyor. Ancak bu kişilerin Türkiye'de ya da yurt dışında herhangi bir işte çalışmaları yasak. Çalıştıkları tespit edilenlerin hem aylıkları kesiliyor hem de ödenmiş aylıklar faiziyle geri alınıyor. Bu durum, ciddi mali yükümlülükler doğurabiliyor.