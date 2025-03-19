SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve bütün emeklileri ilgilendiriyor. Bankaların emekli promosyon yarışı kızıştı. O bankaya başvuran emeklinin hesabına toplamda 27 bin lira yatırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere yönelik banka promosyonları yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) toplu bir anlaşma yapmaması nedeniyle promosyon süreci bireysel olarak ilerlerken, bazı bankalar ödemelerini duyurmaya başladı. 2024 yılı itibarıyla en yüksek promosyon veren banka, maaşını taşıyan emeklilere 27 bin TL’ye kadar ödeme yapacağını açıkladı.
SSK, BAĞ-KUR VE TÜM EMEKLİLERE 27 BİN LİRA VERİLECEK
Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla açıklanan güncel promosyon tutarları şöyle:
Akbank: 17.500 TL’ye kadar promosyon
Garanti BBVA: 15.000 TL’ye varan nakit ödeme
ING Bank: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon + ek avantajlarla toplam 25.000 TL
İş Bankası: 14.000 TL’ye varan ödeme
DenizBank: 12.000 TL nakit + ek fırsatlarla toplam 20.000 TL
VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyon + alışverişlerden kazanılabilecek 15.000 TL ek ödeme Toplamda 27.000 TL
TEB: 12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme ile toplamda 21.000 TL
Bazı bankalar ise promosyon ödemelerini artırmak için kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı gibi ek şartlar sunuyor.
EMEKLİLER PROMOSYONDAN NASIL YARARLANABİLİR?
Promosyon almak isteyen emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşımak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:
e-Devlet Üzerinden: SGK Banka Değişikliği hizmeti aracılığıyla banka değişikliği talebi oluşturulabilir.
Banka Şubesi Üzerinden: Mevcut bankadan promosyon iptali yapılıp, yeni bankada promosyon başvurusu gerçekleştirilebilir.
Ancak, mevcut banka ile imzalanan taahhüt süresi dolmadan yeni bankaya geçmek isteyenlerin, kalan süreye bağlı olarak promosyon cayma bedeli ödemesi gerekebilir.
Promosyon ödemeleri genellikle tek seferde ve peşin olarak yapılırken, emeklilerin maaşlarını taşıması durumunda SGK’nın onayı ve yeni banka ile taahhütnamenin imzalanmasının ardından ödeme süreci başlıyor.
Özellikle icra veya nafaka kesintisi olan emeklilerin promosyon tutarları değişiklik gösterebilirken, bankadan kredi çeken emekliler sözleşme şartlarına bağlı olarak maaşlarını başka bankaya taşıyamayabilir.