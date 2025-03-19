SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak

EMEKLİLER PROMOSYONDAN NASIL YARARLANABİLİR?

Promosyon almak isteyen emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşımak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:

e-Devlet Üzerinden: SGK Banka Değişikliği hizmeti aracılığıyla banka değişikliği talebi oluşturulabilir.

Banka Şubesi Üzerinden: Mevcut bankadan promosyon iptali yapılıp, yeni bankada promosyon başvurusu gerçekleştirilebilir.

Ancak, mevcut banka ile imzalanan taahhüt süresi dolmadan yeni bankaya geçmek isteyenlerin, kalan süreye bağlı olarak promosyon cayma bedeli ödemesi gerekebilir.

Promosyon ödemeleri genellikle tek seferde ve peşin olarak yapılırken, emeklilerin maaşlarını taşıması durumunda SGK’nın onayı ve yeni banka ile taahhütnamenin imzalanmasının ardından ödeme süreci başlıyor.

Özellikle icra veya nafaka kesintisi olan emeklilerin promosyon tutarları değişiklik gösterebilirken, bankadan kredi çeken emekliler sözleşme şartlarına bağlı olarak maaşlarını başka bankaya taşıyamayabilir.