SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu
Yaklaşan Temmuz dönemiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları gündemdeki yerini koruyor. Türkiye genelinde yaklaşık 6,5 milyon kamu görevlisi ve emeklisi, yılın ikinci yarısında maaşlarında oluşacak artışı merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı veriler ve Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketleri, Temmuz zammının ipuçlarını vermeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk üç ayında enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu orana göre memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 3,83 seviyesinde oluştu.
Toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik artışla birlikte şu an itibarıyla zam oranı yüzde 9,02'ye ulaştı. Ancak esas artış, ikinci çeyreğe ait enflasyon rakamlarının netleşmesiyle belirlenecek.
MERKEZ BANKASI’NA GÖRE 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 17,91
Merkez Bankası’nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2024’ün ilk yarısına dair enflasyon tahminleri dikkat çekti.
Ankette yer alan tahminlere göre:
Nisan ayı enflasyonu: %3,07
Mayıs ayı enflasyonu: %2,20
Haziran ayı enflasyonu: %1,70
Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk altı ayında toplam enflasyon oranı yüzde 17,91 olacak. Bu çerçevede memurların enflasyon farkı yüzde 11,24’e yükselecek, toplam zam oranı ise yüzde 16,80’i bulacak.
EN DÜŞÜK MAAŞLARDA YENİ SEVİYELER GÜNDEMDE
Yılın başında uygulamaya konan maaş düzenlemeleriyle birlikte 2025 Ocak itibarıyla:
En düşük memur maaşı: 43.726 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 19.617 TL
Temmuz ayında tahmin edilen zam oranlarının hayata geçirilmesi durumunda bu tutarlar şöyle olacak:
En düşük memur maaşı: 51.071 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 22.913 TL
Temmuz ayına doğru ilerlerken, enflasyon oranlarında yaşanacak gelişmeler maaş artışlarını doğrudan şekillendirecek. Ekonomik beklentiler ise zam oranlarının çift haneyi aşacağını gösteriyor.