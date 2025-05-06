SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli ve Memur Maaşlarına Yapılacak Zam Netleşiyor: Taban Maaş Hesap Tablosu Ortaya Çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının ilk dört aya ilişkin kısmı kesinleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu veriler, 2025 yılının Temmuz ayında gerçekleşecek olan maaş artışlarına önemli bir referans oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, altı aylık toplam zam oranı belirlenerek maaşlara yansıtılacak.
NİSAN AYI ENFLASYONU YÜZDE 3 OLARAK AÇIKLANDI
TÜİK verilerine göre, Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 olarak kaydedildi. Bu oranla birlikte, Ocak-Nisan dönemini kapsayan dört aylık toplam enflasyon yüzde 13,36 seviyesine ulaştı. Bu durum, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın şimdiden yüzde 13,36 olduğu anlamına geliyor.
Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme gereğince oluşan enflasyon farkı yüzde 6,94 olarak hesaplandı. Bu oran, toplu sözleşmeden doğan yüzde 5’lik zamla birleştiğinde toplam artış oranı yüzde 12,29’a yükseldi.
MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİ BEKLENİYOR
Emekli ve memurların maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Bu tarihte altı aylık enflasyon verileri tamamlanacak ve kesin zam oranı belirlenerek maaşlara yansıtılacak.
TABAN MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANDI
Açıklanan dört aylık enflasyon verileri doğrultusunda, taban maaşlar yeniden hesaplandı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının da eklenmesiyle birlikte bu maaşlar Temmuz ayında daha da artacak. Mevcut veriler ışığında belirlenen taban maaşlar şu şekilde oldu:
MEMUR
Mevcut maaş: 43.726 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 49.099,93 TL
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 19.617,77 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 22.028,79 TL
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 14.469 TL
Yüzde 13,36 zamlı maaş: 16.402,05 TL
GÜNCELLENEN MEMUR MAAŞLARI DETAYLANDI
Dört aylık yüzde 13,36’lık enflasyon rakamı sonrasında memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,94 olurken, dört aylık toplam artış yüzde 12,29 olarak kesinleşti. Bu kapsamda güncellenen maaşlar şöyle hesaplandı:
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 1/4
Mevcut maaş: 66.358 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 74.513,40 TL
MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 9/1
Mevcut maaş: 45.555 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 51.153,71 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 58.663 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 65.872,68 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 52.935 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 59.440,71 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 64.481 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 72.405,71 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 58.938 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 66.181,48 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 109.154 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 122.569,03 TL
HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 5/1
Mevcut maaş: 53.465 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 60.035,85 TL
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 67.691 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 76.010,22 TL
TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) 11/1
Mevcut maaş: 47.224 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 53.027,83 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 96.374 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 108.218,36 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 63.877 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 71.727,48 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 55.332 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 62.132,30 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 63.637 TL
Yüzde 12,29 zamlı maaş: 71.457,99 TL
Belirtilen maaşlar, çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası iki çocuk için verilen aile yardımı dahil edilerek hesaplandı. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin eklenmesiyle birlikte bu maaşlar Temmuz ayında yeniden artacak. Kesin maaş rakamları, Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak.