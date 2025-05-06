SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli ve Memur Maaşlarına Yapılacak Zam Netleşiyor: Taban Maaş Hesap Tablosu Ortaya Çıktı

NİSAN AYI ENFLASYONU YÜZDE 3 OLARAK AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre, Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 olarak kaydedildi. Bu oranla birlikte, Ocak-Nisan dönemini kapsayan dört aylık toplam enflasyon yüzde 13,36 seviyesine ulaştı. Bu durum, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın şimdiden yüzde 13,36 olduğu anlamına geliyor.

Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme gereğince oluşan enflasyon farkı yüzde 6,94 olarak hesaplandı. Bu oran, toplu sözleşmeden doğan yüzde 5’lik zamla birleştiğinde toplam artış oranı yüzde 12,29’a yükseldi.