SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti

Emeklilerin bayram ikramiyeleri, yapılan düzenlemeyle 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Ancak, bu artış bayram öncesinde yürürlüğe girmediği için emeklilere 3 bin lira ödeme yapıldı. Peki, eksik kalan 1.000 liralık fark ne zaman hesaplara yatırılacak?

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli bayram ikramiyesi SSK Bağkur
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SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti - Resim: 1

2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve en düşük maaş 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmişti. Maaş artışının ardından emekli bayram ikramiyesi de 4 bin liraya çıkarıldı.

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SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti - Resim: 2

Ancak Meclis’te yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle düzenleme gecikmeli olarak ele alındı. TBMM Genel Kurulu’nda 27 Mart’ta kabul edilen yasa, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti - Resim: 3

İKRAMİYE FARKI BAYRAM SONRASINA KALDI

Düzenlemenin zamanında yetişmemesi nedeniyle emekliler bayram ikramiyelerini eski tutar olan 3 bin lira üzerinden aldı. Ancak 1.000 liralık farkın, bayram sonrasında hesaplara yatırılacağı belirtildi.

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SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti - Resim: 4

ÖDEME TARİHİ NETLEŞİYOR

Ödemelerin, 7 Nisan Pazartesi günü başlayan hafta içinde yapılması bekleniyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve resmi tatillerin ardından, fark ödemelerinin Nisan ayının ikinci haftasında hesaplara yansıtılacağı öngörülüyor.

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