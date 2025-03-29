SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti
Emeklilerin bayram ikramiyeleri, yapılan düzenlemeyle 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Ancak, bu artış bayram öncesinde yürürlüğe girmediği için emeklilere 3 bin lira ödeme yapıldı. Peki, eksik kalan 1.000 liralık fark ne zaman hesaplara yatırılacak?
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve en düşük maaş 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmişti. Maaş artışının ardından emekli bayram ikramiyesi de 4 bin liraya çıkarıldı.
Ancak Meclis’te yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle düzenleme gecikmeli olarak ele alındı. TBMM Genel Kurulu’nda 27 Mart’ta kabul edilen yasa, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
İKRAMİYE FARKI BAYRAM SONRASINA KALDI
Düzenlemenin zamanında yetişmemesi nedeniyle emekliler bayram ikramiyelerini eski tutar olan 3 bin lira üzerinden aldı. Ancak 1.000 liralık farkın, bayram sonrasında hesaplara yatırılacağı belirtildi.
ÖDEME TARİHİ NETLEŞİYOR
Ödemelerin, 7 Nisan Pazartesi günü başlayan hafta içinde yapılması bekleniyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve resmi tatillerin ardından, fark ödemelerinin Nisan ayının ikinci haftasında hesaplara yansıtılacağı öngörülüyor.