SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti

2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve en düşük maaş 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmişti. Maaş artışının ardından emekli bayram ikramiyesi de 4 bin liraya çıkarıldı.