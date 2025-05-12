SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Duyan SGK’ya Koşuyor: Emekliler Yüksek Maaş İçin Tek Tek Başvuruyor

DİLEKÇE VEREN MAAŞ KAYBI YAŞAMAYACAK

Bu yöntemi tercih edenler, 2025 ve sonrasında emekli olanlara kıyasla maaş kaybı yaşamayacak. Aksine, çalıştıkları süre boyunca yapılan zamlar ve prim ödemeleri, yeni bağlanacak maaşa olumlu yansıyacak. Özellikle 5 yıl daha çalışan bir emeklinin, daha yüksek tutarda maaş alma şansı doğacak.

800 BİN KİŞİ SGK'YA BAŞVURDU

2024 yılı sonunda yaklaşık 800 bin kişi SGK’ya emeklilik başvurusu yaptı. Ancak bu kişilerin önemli bir kısmı, yüksek maaş avantajını korumak adına emekliliklerini iptal ettirip tekrar çalışmaya başladı.