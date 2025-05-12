SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Duyan SGK’ya Koşuyor: Emekliler Yüksek Maaş İçin Tek Tek Başvuruyor
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden 2024’te emekli olanlar, 2025’te emekli olanlara kıyasla ömür boyu yüzde 30’a varan daha yüksek maaş alıyor. Bu avantajı kaçırmak istemeyen emekliler ileride daha yüksek maaş almak için SGK’ya tek tek başvuru yaparak maaşını kestirip yeniden çalışmaya başlıyor.
Kaynak: Habertürk
Emeklilik maaş hesaplamasındaki yıl farkı, on binlerce kişiyi dikkat çekici bir adım atmaya yönlendirdi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2024 yılı içinde emeklilik dilekçesini vererek yüksek maaş avantajını yakalayan binlerce kişi, 2025’te geçerli olacak daha düşük maaş sistemine takılmamak için emekli aylıklarını kestirip yeniden çalışmaya başladı. Bu hamleyle amaç, ileride bağlanacak emekli maaşını daha yüksek seviyeye çıkarmak.
2024'TE EMEKLİ OLANLAR DAHA FAZLA MAAŞ ALIYOR
SGK uyguladığı maaş hesaplama sistemi nedeniyle, 2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi veren vatandaşlar, 2025 ve sonrasında emekli olacaklara göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek emekli maaşı alma hakkı kazandı. Bu avantajı değerlendirmek isteyen çok sayıda çalışan, ilerleyen yıllarda oluşacak maaş farkından etkilenmemek için erken emeklilik başvurusu yaptı.
EMEKLİ MAAŞLARINI KESTİRİP YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR
2024’te emekli olan bazı kişiler, emekli aylığını kestirerek yeniden iş hayatına döndü. Böylece Sosyal Güvenlik Destek Primi yerine normal sigorta primi ödeyerek çalışmaya devam ediyorlar. Bu durum, yeni emekli maaşı hesaplanırken avantaj sağlıyor. SGK sistemine göre mevcut emekli maaşına yapılan zamlar ve yeni çalışma dönemindeki prim ödemeleri, ileride bağlanacak maaşın artmasına katkı sağlıyor.
DİLEKÇE VEREN MAAŞ KAYBI YAŞAMAYACAK
Bu yöntemi tercih edenler, 2025 ve sonrasında emekli olanlara kıyasla maaş kaybı yaşamayacak. Aksine, çalıştıkları süre boyunca yapılan zamlar ve prim ödemeleri, yeni bağlanacak maaşa olumlu yansıyacak. Özellikle 5 yıl daha çalışan bir emeklinin, daha yüksek tutarda maaş alma şansı doğacak.
800 BİN KİŞİ SGK'YA BAŞVURDU
2024 yılı sonunda yaklaşık 800 bin kişi SGK’ya emeklilik başvurusu yaptı. Ancak bu kişilerin önemli bir kısmı, yüksek maaş avantajını korumak adına emekliliklerini iptal ettirip tekrar çalışmaya başladı.