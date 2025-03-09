SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Net tarih verildi. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Pazartesi günü Meclis’e sunulacak kanun teklifiyle zam oranı netleşecek. AKP kaynakları, ikramiyeye 1000 lira zam yapılmasına olumlu baktıklarını belirtti. Düzenlemenin, Meclis Başkanlığı’na sunulacak yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.
BİN LİRA ZAM YAPILACAĞI İDDİA EDİLDİ
Halen 3000 lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin artırılması gündemde. Planlanan 1000 liralık artışın kabul edilmesi durumunda, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4000’er lira ödeme yapılacak.
Zam oranına ilişkin nihai karar pazartesi günü verilecek. Yapılacak artışın ekonomik etkileri ve bütçeye olan maliyeti de değerlendirme sürecinde önemli bir kriter olacak.
BAYRAM İKRAMİYELERİ GÜNDEMDE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün, emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Görüşmede, ikramiye artışıyla ilgili detaylar ele alındı.