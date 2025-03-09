SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi

BAYRAM İKRAMİYELERİ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün, emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Görüşmede, ikramiye artışıyla ilgili detaylar ele alındı.