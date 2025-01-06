SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! İş Bankası'ndan 2025 Yılı Jesti: Promosyon Rakamları Güncellendi
Emeklilere yönelik cazip promosyon kampanyalarıyla dikkat çeken İş Bankası, 2025 yılı için yeni bir güncelleme yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında emekli maaşı alanlar, maaşlarını İş Bankası’na taşıyıp 3 yıl boyunca burada kalmayı taahhüt ederek 12.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.
PROMOSYON DETAYLARI NETLEŞTİ
İş Bankası, 2025 yılı boyunca emekli maaşını taşıyanlara promosyon ödemelerini maaş aralıklarına göre belirledi:
0-9.999 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL
10.000-14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000-19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, 28 Mart 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Başvurular sonrası promosyon ödemesi, 3 iş günü içinde hesaplara aktarılacak. Yeni maaş alacak kişilere ödeme, ilk maaşın İş Bankası hesabına yatmasından sonraki 3 iş günü içinde yapılacak.
PROMOSYON ŞARTLARI
Promosyon kampanyasından yararlanabilmek için emekli maaşını İş Bankası’na taşımak ve 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt etmek gerekiyor. Ancak, taahhüt süresi dolmadan maaşını başka bir bankaya taşıyan veya ödemeleri durdurulan emeklilerden, promosyonun kalan kısmı geri talep edilecek. Borç takibi altında olan emekliler ise borçları tahsil edildikten sonra başvuru yapabilecek.
EK GELİR FIRSATI
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için hazırlanan bu kampanya, 2025 yılında bankaların emekli promosyon yarışına yeni bir soluk getiriyor. İş Bankası’nın sunduğu bu cazip fırsat, emeklilere ek gelir sağlama imkânı sunarken, ödeme kolaylıkları ve hızlı işlem süreçleriyle de dikkat çekiyor.