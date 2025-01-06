SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! İş Bankası'ndan 2025 Yılı Jesti: Promosyon Rakamları Güncellendi

PROMOSYON ŞARTLARI

Promosyon kampanyasından yararlanabilmek için emekli maaşını İş Bankası’na taşımak ve 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt etmek gerekiyor. Ancak, taahhüt süresi dolmadan maaşını başka bir bankaya taşıyan veya ödemeleri durdurulan emeklilerden, promosyonun kalan kısmı geri talep edilecek. Borç takibi altında olan emekliler ise borçları tahsil edildikten sonra başvuru yapabilecek.