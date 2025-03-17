SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Emeklilere Çifte Zam Haberi Geldi
Emekli maaşı, banka promosyonları ve ikramiye ödemeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2024 yılına girerken merakla takip ediliyor. Emekli olanlara sağlanan avantajlar, mevcut emeklilere sunulan haklarla aynı olacak. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 yılına yüzde 15,75 zamla başladı. Bu artış, en düşük maaş ödemesine de yansıyacak şekilde 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayında gerçekleşecek enflasyon farkı, kök maaşlara eklenerek yeni bir artış sağlayacak.
2025’in ilk yarısında açıklanacak enflasyon verilerine göre emeklilerin maaşları tekrar güncellenecek ve taban aylık yeniden değerlendirilecek. Bu düzenleme, yalnızca mevcut emekliler için değil, yıl içinde emeklilik başvurusu yapan herkes için geçerli olacak.
YENİ EMEKLİLER İÇİN TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ
2024 yılı içerisinde emekli olup maaşı 14.469 TL'nin altında kalanlar, emeklilik maaşı başladığı tarihten itibaren bu tutarı alacak. Temmuz ayında taban maaş artışı yapılırsa, yeni emekliler de bu artıştan faydalanacak.
BANKA PROMOSYONU FIRSATLARI
2024 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlendi. Bu maaşa sahip emekliler, banka promosyonu kampanyalarına göre 8 bin TL ile 23 bin TL arasında değişen ödemeler alabilecek. Maaşı 15 bin TL ile 19.999 TL arasında olanlar 10 bin TL ile 25 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar ise 12 bin TL ile 27 bin TL arasında promosyon ödemesi alabiliyor. Bankalar, yeni kampanyalarla daha yüksek promosyon fırsatları da sunabiliyor.
ÇİFT BAYRAM İKRAMİYESİ ŞANSI
2024 yılı için emekli olanlar, maaşlarının bağlandığı tarihe göre bayram ikramiyesi alma hakkına sahip. Ramazan Bayramı, hem Mart hem de Nisan ayına denk geldiği için Nisan ayında maaş bağlananlar da ilk ikramiyeden yararlanabilecek.
Mart sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenler, 1 Nisan itibarıyla emekli maaşlarını alarak 4 bin TL’lik Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Kurban Bayramı ise Haziran başında olduğundan, 31 Mayıs’a kadar emeklilik başvurusu yapanlar da ikinci 4 bin TL’lik bayram ikramiyesini alacak.
Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar toplamda 8 bin TL ikramiye alırken, Nisan ve Mayıs ayında emekli olanlar yalnızca 4 bin TL’lik Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Haziran ve sonrasında emeklilik başvurusu yapanlar için bayram ikramiyesi ödemeleri ise 2025 yılında başlayacak.
2025 yılında emekli olanlar için maaş, promosyon ve ikramiye ödemelerine dair güncellemeleri takip etmek oldukça önemli. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan tüm avantajlardan haberdar olmak adına güncel duyuruları yakından izlemekte fayda var.