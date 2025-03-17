SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Emeklilere Çifte Zam Haberi Geldi

2025’in ilk yarısında açıklanacak enflasyon verilerine göre emeklilerin maaşları tekrar güncellenecek ve taban aylık yeniden değerlendirilecek. Bu düzenleme, yalnızca mevcut emekliler için değil, yıl içinde emeklilik başvurusu yapan herkes için geçerli olacak.

YENİ EMEKLİLER İÇİN TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ

2024 yılı içerisinde emekli olup maaşı 14.469 TL'nin altında kalanlar, emeklilik maaşı başladığı tarihten itibaren bu tutarı alacak. Temmuz ayında taban maaş artışı yapılırsa, yeni emekliler de bu artıştan faydalanacak.