SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak

Milyonlarca emekli ile dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı. Meclis’ten geçmesi beklenen zamlı bayram ikramiyeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklama yaptı.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek ikramiyeler 24 Mart itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Ancak, 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilen ikramiye artışı henüz Meclis’ten geçmediği için şimdilik 3 bin TL olarak yatırılacak. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra fark ödemeleri daha sonraki bir tarihte hesaplara aktarılacak.

SGK’nın duyurduğu ödeme takvimine göre, tahsis numarasına göre belirlenen tarihler şu şekilde: