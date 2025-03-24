SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak
Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki yaklaşık 16,5 milyon emekli ve hak sahibinin ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram öncesinde ekonomik rahatlama sağlayacak olan emekli ikramiyeleri, belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. SGK tarafından açıklanan ödeme programına göre, emeklilerin bağlı olduğu sigorta koluna göre ikramiyeler farklı günlerde hesaplara geçecek.
Peki, Ramazan Bayramı için emekli ikramiyesi hangi tarihlerde ödenecek? Bayram öncesinde hesaplara yatacak ikramiyelerle ilgili detaylar netleşti. İşte, emekliler için belirlenen ödeme tarihleri ve sürece dair tüm ayrıntılar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini duyurdu. Yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri, 24 Mart itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli maaşı alanların yanı sıra, dul, yetim ve hak sahipleri de bu ödemeden faydalanabilecek.
İKRAMİYE ÖDEMELERİ 24 MART’TA BAŞLIYOR
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler için ödeme günleri belirlenmiş durumda. İlk etapta 3 bin lira olarak hesaplara yatacak olan ikramiyeler, ödeme takvimine göre kademeli olarak yapılacak.
Milyonlarca emekli ile dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı. Meclis’ten geçmesi beklenen zamlı bayram ikramiyeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklama yaptı.
ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek ikramiyeler 24 Mart itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Ancak, 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilen ikramiye artışı henüz Meclis’ten geçmediği için şimdilik 3 bin TL olarak yatırılacak. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra fark ödemeleri daha sonraki bir tarihte hesaplara aktarılacak.
SGK’nın duyurduğu ödeme takvimine göre, tahsis numarasına göre belirlenen tarihler şu şekilde:
SSK (4A) EMEKLİLERİNE ÖDEME TARİHLERİ:
17, 18, 19 ile bitenler: 24 Mart Pazartesi
20, 21, 22 ile bitenler: 25 Mart Salı
23, 24, 25, 26 ile bitenler: 26 Mart Çarşamba
BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİNE ÖDEME TARİHİ:
27 Mart Perşembe
EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİLERİNE ÖDEME TARİHİ:
28 Mart Cuma (Ayrıca, Nisan ayı maaşı da aynı gün ödenecek)
MEMUR EMEKLİLERİNE EN DÜŞÜK ÖDEME...
Memur emeklileri, bayram ikramiyeleriyle birlikte Nisan ayı emekli maaşlarını da bayram öncesinde erken alacak. Bu doğrultuda, 28 Mart tarihinde hem maaş hem de ikramiye ödemeleri hesaplara yatırılacak. Memur emeklilerine yapılacak en düşük ödeme ise 22.617 TL olarak belirlendi.
DUL VE YETİMLERİN ALACAĞI ÖDEME TUTARLARI
Bayram ikramiyesi dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine de hisseleri oranında yatırılacak. Buna göre:
Yüzde 75 hisse sahipleri: 6 bin TL
Yüzde 50 hisse sahipleri: 4 bin TL
Yüzde 25 hisse sahipleri: 2 bin TL
Şubat ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenler, maaş almaya başlamamış olsalar bile Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek.
Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın bütçeye toplamda 28,4 milyar lira ek maliyet getirmesi öngörülüyor.