SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Fatura Ödemelerinde Yeni Dönem: A'dan Z'ye Herkese Bu Para Ödenecek

DenizBank, tüm bireysel müşterilerini kapsayan yeni bir kampanya başlattı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi fark etmeksizin, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan herkesin katılabileceği kampanyanın detayları paylaşıldı. Kampanya kapsamında, fatura ödemeleri üzerinden 700 TL’ye kadar bonus kazanma imkanı sunuluyor.