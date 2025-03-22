SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Fatura Ödemelerinde Yeni Dönem: A'dan Z'ye Herkese Bu Para Ödenecek

DenizBank, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan tüm bireysel müşterilerine 700 TL’ye varan fatura ödeme desteğinin detaylarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Denizbank Fatura Destek Ödemeleri
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Fatura Ödemelerinde Yeni Dönem: A'dan Z'ye Herkese Bu Para Ödenecek - Resim: 1

DenizBank, tüm bireysel müşterilerini kapsayan yeni bir kampanya başlattı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi fark etmeksizin, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan herkesin katılabileceği kampanyanın detayları paylaşıldı. Kampanya kapsamında, fatura ödemeleri üzerinden 700 TL’ye kadar bonus kazanma imkanı sunuluyor.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Fatura Ödemelerinde Yeni Dönem: A'dan Z'ye Herkese Bu Para Ödenecek - Resim: 2

FATURA DESTEĞİ KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?

1-31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyen DenizBank bireysel kredi kartı kullanıcılarının, bu süre zarfında otomatik fatura ödeme talimatı vermesi yeterli olacak.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Fatura Ödemelerinde Yeni Dönem: A'dan Z'ye Herkese Bu Para Ödenecek - Resim: 3

Verilen fatura talimatı sayısına göre kazanılabilecek bonus miktarları ise şöyle:

1 yeni talimat için: 200 TL bonus

3 yeni talimat için: 400 TL bonus

5 yeni talimat için: 700 TL bonus

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