SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Fatura Ödemelerinde Yeni Dönem: A'dan Z'ye Herkese Bu Para Ödenecek
DenizBank, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan tüm bireysel müşterilerine 700 TL’ye varan fatura ödeme desteğinin detaylarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
DenizBank, tüm bireysel müşterilerini kapsayan yeni bir kampanya başlattı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi fark etmeksizin, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan herkesin katılabileceği kampanyanın detayları paylaşıldı. Kampanya kapsamında, fatura ödemeleri üzerinden 700 TL’ye kadar bonus kazanma imkanı sunuluyor.
FATURA DESTEĞİ KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?
1-31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyen DenizBank bireysel kredi kartı kullanıcılarının, bu süre zarfında otomatik fatura ödeme talimatı vermesi yeterli olacak.
Verilen fatura talimatı sayısına göre kazanılabilecek bonus miktarları ise şöyle:
1 yeni talimat için: 200 TL bonus
3 yeni talimat için: 400 TL bonus
5 yeni talimat için: 700 TL bonus