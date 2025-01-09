SSK Bağ-Kur EMEKLİ MAAŞI Son Dakika: 4A, 4B, 4C’liye e-Devlet’te Kök Aylık Düzenlemesi! Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? Yüzde 5 Ek Ödeme

ZAMLI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Zamlı emekli maaşları için ilk olarak bu tarihler öne çıkıyor. Ancak en düşük emekli aylığı teklifinin 20 Ocak’tan sonra yasalaşması ihtimali gündemde. Düzenleme bir torba kanunla gerçekleşirse ilave zam bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmeyebilir. Bu durumda ilave zam farkları kanun çıktıktan sonra ödenebilir.