SSK Bağ-Kur EMEKLİ MAAŞI Son Dakika: 4A, 4B, 4C’liye e-Devlet’te Kök Aylık Düzenlemesi! Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? Yüzde 5 Ek Ödeme
Zamlı emekli maaşı e-Devlet’e yansıdı. 4A, 4B, 4C emekli kök maaşı hesaplama formülü ise belli oldu. Bazı emekliler için ek ödeme yüzde 4 bazıları içinse yüzde 5 olarak belirlenirken sınır ise 9.495 TL olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı içinse gözler Meclis’ten çıkacak yasada! İşte SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisi zamlı maaş ödeme tarihleri…
Kaynak: Takvim
Emekli maaşı zammı SSK ve Bağ-Kur’lu için yüzde 15,75, memur emeklisi için yüzde 11,54 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı Ocak 2025 itibarıyla 12.500 liradan 14.469 liraya çıkarıldı. Ancak emekli kök maaşa gelen artışın Meclis’ten geçerek yasalaşması gerekiyor. Düzenleme zamlı maaş ödeme tarihlerine yetişirse SSK ve Bağ-Kur’lunun hesabına bu ay içinde yatırılacak. Emekli Sandığı emekli maaşlarında ise SGK’nın duyuracağı bir tarihte ek ödeme yapılacak.
ZAMLI EMEKLİ KÖK AYLIKLAR E-DEVLET’TE
Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bir yandan taban aylık artışı için yasal düzenleme çalışmaları başlarken, diğer yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zamlı kök aylıkları ve ek ödemeleri hesapladı. Emeklilerin yeni gelirlerinin ipucu da e-Devlet'ten geldi. e-Devlet uygulamasına SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75, memur emeklilerinin yüzde 11,54 zamma göre hesaplanmış yeni ek ödeme bilgileri girildi.
SSK'lılar '4A Emekli Ödeme Bilgileri', Bağ-Kur'lular '4B Emekli Ödeme Bilgileri', memur emeklileri '4C Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek Ocak ayı ek ödeme tutarlarını görebilecek. Burada 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar emeklilerin Ocak zammına göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni kök aylıklarını anlayabiliyor.
KİMİNE YÜZDE 4 KİMİNE YÜZDE 5 EK ÖDEME
Emeklilerin ek ödeme oranı bu yılın ilk yarısında 9 bin 495 liranın altındaki kök aylıklarda aylığın yüzde 5'i, üstündekilerde yüzde 4'ü olarak hesaplanacak. Bu sınır 2024'ün ikinci yarısında 8 bin 513 liraydı.
EMEKLİ KÖK AYLIK HESAPLAMA FORMÜLÜ
Ek ödeme oranı yüzde 4 olanlar, e-Devlet'teki 'Emekli Ödeme Bilgileri'nde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da ek ödeme ile kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını, 21 ile çarparak da yeni ek ödeme ile kök aylığının toplamını görebiliyor.
14.469 TL'NİN ALTINDAYSA...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ayrıca taban aylık da 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltiliyor. Buna göre; Ocak zammı yansıtılmış kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkanlara verilecek para, Hazine desteği (5510 Ek 19 ödemesi) kapsamında yapılacak ilaveyle 14 bin 469 liraya tamamlanacak. Üstünde çıkanlar ise Ocak zammıyla hesaplanmış yeni kök aylık ve ek ödemesini alacak.
TABAN AYLIK YASASI GELİYOR
En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltecek düzenleme, maaş ödeme tarihlerine yetişmesi için hızla yasalaştırılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda halen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemenin bir önergeyle bu kanun teklifine eklenmesinin planlandığı belirtiliyor.
ZAMLI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ
SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Zamlı emekli maaşları için ilk olarak bu tarihler öne çıkıyor. Ancak en düşük emekli aylığı teklifinin 20 Ocak’tan sonra yasalaşması ihtimali gündemde. Düzenleme bir torba kanunla gerçekleşirse ilave zam bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmeyebilir. Bu durumda ilave zam farkları kanun çıktıktan sonra ödenebilir.