SSK, 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, Bağ-kur Emeklisi Dikkat! Ocak Ayı Zamlı Maaş Hesaplama Tablosu Ortaya Çıktı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

TÜİK milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın sekizinci enflasyon verisi açıklandı.

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak gerçekleşirken, buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 5.77 oldu

Bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılma durumu ortaya çıkarken, bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlananlarından yüksek kalma durumu olursa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.