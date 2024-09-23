SSK, 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, Bağ-kur Emeklisi Dikkat! Ocak Ayı Zamlı Maaş Hesaplama Tablosu Ortaya Çıktı
2025 Ocak zammı için SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 4A, 4B Ve 4C emekli maaş zammı hesaplama tablosu araştırmaları şimdiden merak edilmeye başlandı. SSK, Bağkur emekli maaş zammı 2025, tahmini hesaplama tablosu, gündemde yerini tutmaya devam ediyor. Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ilgilendiren ocak emekli maaşı zammı için kritik veriler belli olurken, “2025 emekli zammı ne kadar olacak” sorusu çok soruluyor. İşte, en düşük emekli zammı ve tablosu ile ilgili ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? sorusu, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ile yeniden gündem oldu. TÜİK tarafından 3 Eylül tarihinde, Ağustos ayı enflasyon rakamları kamuoyuna duyurdu.
Verilere göre enflasyon aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşirken, buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23 fark oluştu. Ayrıca Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini de açıklanırken, buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. Yeni yılda emekli zammı nasıl olacak?
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu sonuçlara göre, piyasa katılımcılarının 2024 yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e geriledi. Gelecek 12 ay için TÜFE beklentisi, bir önceki ankette yüzde 28,71 iken, Eylül anketinde yüzde 27,49 olarak güncellendi. Gelecek 24 ay için ise TÜFE beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 19,30 olarak kaydedilirken, bu anket döneminde yüzde 18,38'e düştü.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
TÜİK milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın sekizinci enflasyon verisi açıklandı.
Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak gerçekleşirken, buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 5.77 oldu
Bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılma durumu ortaya çıkarken, bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlananlarından yüksek kalma durumu olursa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKI
Temmuz ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici olmaya devam ederken, 2025 Ocak ayı zammını belirleyecek ilk veri açıklandı.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın yedinci enflasyon verisi açıklanırken, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23 farkı şimdiden hak etti ama bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak.