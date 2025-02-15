Spotify'a Yeni Üyelik Geliyor: Fiyatı Şimdiden Belli Oldu
Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, yurt dışı tarifelerinde Music Pro adını verdiği yeni bir premium üyelik planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Yeni üyeliğin fiyatı ise ayda 18 dolar olacak.
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Dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify, kullanıcılarına daha özel bir dinleme deneyimi sunmak için yeni bir adım atıyor. Financial Times'ın haberine göre, Spotify yakında "Music Pro" adını verdiği yeni bir premium üyelik planını devreye sokmaya hazırlanıyor.
YENİ ÜYELİĞİN FİYATI BELLİ OLDU
Yeni üyeliğin fiyatı ise ayda 18 dolar olacak. Bu, mevcut Spotify Premium üyeliğinden yaklaşık 5 dolar daha fazla. Music Pro üyeliğinin sonbahardan önce kullanıma sunulması bekleniyor.
ÖZEL KONSERLERE VE ETKİNLİKLERE ERİŞİM İMKANI
Daha önce sadece rakipleri Apple Music ve Amazon Music'te bulunan kayıpsız ses kalitesi, artık Spotify kullanıcılarına da sunulacak. Bu sayede müzikler daha doğal ve detaylı bir şekilde dinlenebilecek. Music Pro üyeleri, özel konserlere ve etkinliklere öncelikli erişim imkanı bulacaklar. Kullanıcılar, kendi müzik listelerini oluşturup paylaşabilecek ve hatta canlı yayınlar yapabilecek. Ayrıca platformda daha fazla video içeriği ve özel podcast'lere erişim sağlanacak.
YENİ ÖZELLİK TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Music Pro üyeliğinin Türkiye'de ne zaman sunulacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak dünya genelindeki müzikseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen bu yeni planın ülkemizde de kısa sürede kullanıma sunulması bekleniyor. Türkiye'de şu an Spotify'ın en pahalı versiyonu ayda 99 TL.