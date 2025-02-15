Spotify'a Yeni Üyelik Geliyor: Fiyatı Şimdiden Belli Oldu

Dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify, kullanıcılarına daha özel bir dinleme deneyimi sunmak için yeni bir adım atıyor. Financial Times'ın haberine göre, Spotify yakında "Music Pro" adını verdiği yeni bir premium üyelik planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

YENİ ÜYELİĞİN FİYATI BELLİ OLDU

Yeni üyeliğin fiyatı ise ayda 18 dolar olacak. Bu, mevcut Spotify Premium üyeliğinden yaklaşık 5 dolar daha fazla. Music Pro üyeliğinin sonbahardan önce kullanıma sunulması bekleniyor.