SPK Resmen Onayladı! 5 Şirket Hakkında Flaş Gelişme

Selva Gıda Sanayi A.Ş., mevcut sermayesi olan 78 milyon TL’yi 468 milyon TL’ye çıkararak büyük bir bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirket, 390 milyon TL’yi iç kaynaklardan karşılayarak yatırımcılarına bedelsiz hisse dağıtımı sağlayacak.

ARZUM VE TAPDİ OKSİJEN'İN SERMAYE ARTIRIMLARI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM), 32,2 milyon TL olan sermayesini 300 milyon TL’ye çıkaracak. Şirket, bu artışı 267,7 milyon TL’lik iç kaynaklardan sağlayarak bedelsiz sermaye artırımına gidecek.

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş. (TNZTP) ise mevcut 128 milyon TL olan sermayesini 218,4 milyon TL’ye yükseltecek. Şirketin bedelsiz sermaye artırımında 90,4 milyon TL iç kaynaklardan kullanılacak.