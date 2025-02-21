SPK Resmen Onayladı! 5 Şirket Hakkında Flaş Gelişme
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi (BNTAS), Escort Teknoloji Yatırım (ESCOM), Selva Gıda (SELVA), Arzum Elektrikli Ev Aletleri ve Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri şirketlerinin sermaye artırımı başvurularını onayladı.
Kaynak: Haber Merkezi
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, bu şirketler finansal yapılarını güçlendirmek amacıyla bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yoluna gidecek.
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ'IN BEDELLİ ARTIRIMI
En dikkat çekici sermaye artırımı, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılacak. Şirket, mevcut sermayesi olan 120,9 milyon TL’yi 241,8 milyon TL’ye çıkaracak ve bu artışı halka arz yoluyla gerçekleştirecek. Bu sermaye artışı tamamen bedelli olacak.
ESCORT TEKNOLOJİ VE SELVA GIDA'DAN YÜKSEK ORANLI BEDELSİZ ARTIRIM
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş., sermayesini 49,9 milyon TL’den 704,8 milyon TL’ye yükseltmeyi planlıyor. Şirket, 654,8 milyon TL’lik artışı iç kaynaklardan karşılayarak bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Bu işlem, sermayesinin 14 katına çıkmasıyla dikkat çekiyor.
Selva Gıda Sanayi A.Ş., mevcut sermayesi olan 78 milyon TL’yi 468 milyon TL’ye çıkararak büyük bir bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirket, 390 milyon TL’yi iç kaynaklardan karşılayarak yatırımcılarına bedelsiz hisse dağıtımı sağlayacak.
ARZUM VE TAPDİ OKSİJEN'İN SERMAYE ARTIRIMLARI
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM), 32,2 milyon TL olan sermayesini 300 milyon TL’ye çıkaracak. Şirket, bu artışı 267,7 milyon TL’lik iç kaynaklardan sağlayarak bedelsiz sermaye artırımına gidecek.
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş. (TNZTP) ise mevcut 128 milyon TL olan sermayesini 218,4 milyon TL’ye yükseltecek. Şirketin bedelsiz sermaye artırımında 90,4 milyon TL iç kaynaklardan kullanılacak.