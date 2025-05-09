SPK Harekete Geçti! Resmen Onaylandı

SPK, Vakıf Finansal Kiralama AŞ’nin 5 milyar lira, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 600 milyon lira, Türkiye Halk Bankası’nın 1 milyar dolar, Q Yatırım Holding AŞ’nin 200 milyon avro ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 30 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay verdi. Ayrıca, Hedef Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar lira ve Değer Varlık Kiralama AŞ’nin 500 milyon liralık kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VİDMK) ihracı başvuruları da kabul edildi.