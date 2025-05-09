SPK Harekete Geçti! Resmen Onaylandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Formet Metal ve Cam Sanayi AŞ ile Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ’nin bedelli sermaye artırımı başvurularını onayladı. Formet Metal ve Cam Sanayi AŞ’nin 538,1 milyon liralık, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ’nin ise 1,76 milyar liralık sermaye artırımı talebi Kurul tarafından uygun bulundu.
Kaynak: AA
SPK, Vakıf Finansal Kiralama AŞ’nin 5 milyar lira, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 600 milyon lira, Türkiye Halk Bankası’nın 1 milyar dolar, Q Yatırım Holding AŞ’nin 200 milyon avro ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 30 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay verdi. Ayrıca, Hedef Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar lira ve Değer Varlık Kiralama AŞ’nin 500 milyon liralık kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VİDMK) ihracı başvuruları da kabul edildi.
YENİ FON VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNE İZİN ÇIKTI
Kurul, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu’nun kuruluş başvurularına onay verdi. Ayrıca, Fiba Portföy Yönetimi AŞ’nin iki yeni girişim sermayesi yatırım fonu, Han Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin gayrimenkul yatırım fonu ve İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin proje gayrimenkul yatırım fonu için katılma paylarının ihracına ilişkin belgeler onaylandı. Türk Ticaret Bankası AŞ’nin yurt içinde işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetiyle sınırlı saklama hizmeti sunmasına da izin verildi.
CEZA VE SUÇ DUYURULARI KARARLAŞTIRILDI
SPK, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ ve Emek Elektrik Endüstri AŞ pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle bir kişiye 311 bin 134 lira idari para cezası uyguladı. Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye yapılan incelemeler sonrası toplamda yaklaşık 37,3 milyon lira tutarında idari para cezası verildi. Aynı süreçte bir kişiye 9 milyon 244 bin lira ceza kesildi.
Quick Sigorta AŞ’ye ise MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında 2024 Haziran ayında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle 4 milyon 992 bin lira ceza verildi. Ayrıca dört kişi hakkında lisans ve yetki belgesi iptali istemiyle suç duyurusu yapılmasına karar verildi. “indexfx” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve altı kişi hakkında da farklı eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
54 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında hukuki işlem başlatılmasına karar verdi.