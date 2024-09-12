SPK 7 Şirkete Onay Verdi: Borsada Hissesi Olanlar Yaşadı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yedi şirketin sermaye artırımı taleplerini onayladı.
SPK’nın yayımladığı bültende, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 5 milyar TL, Hektaş Ticaret TAŞ'nin ise 5,9 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurularının kabul edildiği belirtildi. Ayrıca, İmaş Makina Sanayi AŞ’nin 693 milyon 750 bin TL, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 495 milyon TL, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 243 milyon 100 bin TL, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ’nin 180 milyon TL ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ’nin 1,5 milyar TL bedelsiz sermaye artırımı başvuruları da onaylandı.
Kurul, Allbatross Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 600 milyon TL, Yaşar Faktoring AŞ’nin 150 milyon TL, Optima Faktoring AŞ’nin 150 milyon TL, Çelik Motor Ticaret AŞ’nin 3,5 milyar TL ve Koç Finansman AŞ’nin 1,3 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç taleplerini onayladı. Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar 250 milyon TL ve ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar TL yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç başvuruları da kabul edildi.
YENİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI
SPK, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sabuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgeleri onayladı.
SUÇ DUYURULARI VE İDARİ CEZALAR
SPK, Tureks Turizm Taşımacılık AŞ pay piyasasında yapılan işlemler sonucunda bir kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi. Ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışındaki kaldıraçlı işlemler sunan 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için yasal işlemler başlatıldı.