SPK 7 Şirkete Onay Verdi: Borsada Hissesi Olanlar Yaşadı

SPK’nın yayımladığı bültende, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 5 milyar TL, Hektaş Ticaret TAŞ'nin ise 5,9 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurularının kabul edildiği belirtildi. Ayrıca, İmaş Makina Sanayi AŞ’nin 693 milyon 750 bin TL, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 495 milyon TL, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 243 milyon 100 bin TL, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ’nin 180 milyon TL ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ’nin 1,5 milyar TL bedelsiz sermaye artırımı başvuruları da onaylandı.