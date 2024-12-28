Sosyal Medyada Bu Paylaşımı Yapanın Hesabı Kapanacak: 1 Ocak'ta Devreye Giriyor

1 OCAK'TAN İTİBAREN DEVREYE GİRECEK

31 Ağustos 2023'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle sahte ilan, ilan kirliliği ve spekülatif fiyat artışlarına karşı önemli önlemler alındı. EİDS adı verilen sistemle ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama zorunlu hale getirildi. 1 Kasım 2023 itibarıyla kimlik doğrulama uygulaması başlarken, 1 Ocak 2025'ten itibaren yetki doğrulama sistemi de kiralık taşınmazlar için devreye girecek. İlerleyen süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanlarına da bu uygulama genişletilecek.

Sistem sayesinde, ilanlar yalnızca taşınmaz ya da taşıt sahipleri, birinci ve ikinci derece yakınları veya e-devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak ya da galeri işletmeleri tarafından verilebilecek.