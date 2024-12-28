Sosyal Medyada Bu Paylaşımı Yapanın Hesabı Kapanacak: 1 Ocak'ta Devreye Giriyor
Yetki doğrulama sistemi kiralık taşınmazlar için devreye girecek. 1 Ocak 2025'ten itibaren sosyal medyada emlak ilanı paylaşanların hesapları tek tek kapatılıp, yetki belgeleri iptal edilecek.
Kaynak: İHA
Sosyal medya platformlarında emlak ilanı paylaşan hesaplara yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı düzenlemeler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1.500 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Denizli Ticaret Odası Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Volkan Gürsoy, bu adımların emlak sektörünü disipline etmeyi ve haksız rekabeti önlemeyi amaçladığını belirtti.
1 OCAK'TAN İTİBAREN DEVREYE GİRECEK
31 Ağustos 2023'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle sahte ilan, ilan kirliliği ve spekülatif fiyat artışlarına karşı önemli önlemler alındı. EİDS adı verilen sistemle ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama zorunlu hale getirildi. 1 Kasım 2023 itibarıyla kimlik doğrulama uygulaması başlarken, 1 Ocak 2025'ten itibaren yetki doğrulama sistemi de kiralık taşınmazlar için devreye girecek. İlerleyen süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanlarına da bu uygulama genişletilecek.
Sistem sayesinde, ilanlar yalnızca taşınmaz ya da taşıt sahipleri, birinci ve ikinci derece yakınları veya e-devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak ya da galeri işletmeleri tarafından verilebilecek.
TOPLAM 1426 SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILDI
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya dahil olmak üzere tüm ilan platformlarını yakından takip ediyor. Şu ana kadar düzenlemelere aykırı faaliyet gösteren iki sosyal medya platformuna idari para cezası uygulanırken, toplamda 1.426 hesap kapatıldı. Yetki doğrulamasına aykırı şekilde ilan yayımlayanlar hakkında yaptırımların süreceği ve bu kişilerin yetki belgelerinin iptal edileceği bildirildi.
EMLAKÇILAR DİKKAT! YETKİLERİNİZİ TAMAMLAYIN
Volkan Gürsoy, sosyal medya hesaplarından ilan paylaşan emlakçıları uyararak, "Ellerindeki ilanların yetki belgelerini eksiksiz şekilde tamamlamaları ve ilanların metrekare fiyatlarının doğruluğunu kontrol etmeleri gerektiğini" söyledi. Gürsoy, sosyal medyada dolaşan sahte ilanların sektöre zarar verdiğini vurgulayarak, düzenlemelerin taşınmaz ticaretinde şeffaflık sağladığını belirtti.
"EMLAKÇILIK EK İŞ DEĞİL, TEK İŞ OLMALI"
Gürsoy, yapılan düzenlemelerin hem tüketici mağduriyetlerini önlemeyi hem de emlak sektöründe faaliyet gösterenlerin haklarını korumayı hedeflediğini ifade ederek şunları ekledi:
“EİDS ile ilanların gerçekliği artıyor, fiyatlar daha şeffaf hale geliyor ve vergi dengesizlikleri önleniyor. Bu sistem emlakçılığın profesyonel bir meslek olduğunu ortaya koyuyor ve sektörün saygınlığını artırıyor.