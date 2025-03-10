Sosyal Medya Devinden Büyük Adım! Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak, Halka Arz için Harekete Geçti
Dünyanın en popüler sohbet platformlarından biri olan Discord, halka arz süreci için hazırlıklara başladı. Şirket, yatırım bankacılarıyla görüşmelere devam ederken, teknoloji piyasasında yaratacağı etkiler merakla bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Discord, 200 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla dikkat çekerken, halka arz planlarını değerlendirmek amacıyla yatırım bankacılarıyla görüşmelere başladığını duyurdu. The New York Times'a (NYT) göre, görüşmelerin şu an keşif aşamasında olduğu ve planların ilerleyen süreçte değişebileceği belirtiliyor.
HEDEF YENİ BİR İŞ MODELİ
Bir Discord sözcüsü, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, şirketin geleceğe yönelik büyük bir ilgiyle karşı karşıya olduğunu ancak söylentiler hakkında yorum yapmadığını vurguladı. Şirket, ana hedefinin kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak olduğunu ifade etti.
EKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE HALKA ARZ PAZARININ ETKİLERİ
Discord'un halka arzı, 2024 yılı itibarıyla ekonomik belirsizliklerin hâkim olduğu ve durağan seyreden halka arz pazarına yeni bir ivme kazandırabilir. Son yıllarda piyasa dalgalanmaları ve yüksek değerlemeler nedeniyle birçok şirketin halka arz süreci ertelendi ya da yavaş ilerledi. Discord'un borsaya açılması, teknoloji sektöründe halka arz düşüncesiyle hareket eden diğer şirketlere cesaret verebilir.
Yapay zeka destekli bulut bilişim şirketi CoreWeave, geçtiğimiz hafta halka arz başvurusu yaparak 1.9 milyar dolar gelir elde etti ve 863 milyon dolar net zarar bildirdi. Discord'un, bu tür büyük ölçekli şirketler arasında yer alması, yatırımcıların teknoloji odaklı halka arzlara olan ilgisini artırabilir.
DISCORD'UN BÜYÜME SÜRECİ VE PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ ARTIŞ
Discord, 2015 yılında Jason Citron ve Stanislav Vishnevskiy tarafından video oyunu stüdyosu kurma hedefiyle geliştirilmişti. Ancak, oyuncular için özel bir sohbet platformu oluşturma kararı alarak hızla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle pandemi döneminde platforma olan ilgi büyük bir artış gösterdi. İnsanlar evde kaldıkları dönemde arkadaşlarıyla iletişimde kalmak ve topluluklarla etkileşimde bulunmak için Discord'u sıkça kullanmaya başladı.
Bugün, Discord her ay 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve bu kullanıcıların %93'ü platformu oyun oynamak için tercih ediyor. Ancak, Discord artık yalnızca bir oyun platformu olmaktan öteye geçerek, müzisyenler, influencer'lar ve dijital topluluklar tarafından da aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
FREEMIUM MODELİYLE ÜCRETSİZ HİZMET SUNUYOR
Discord, reklam gelirine dayalı bir iş modeli benimsemiyor. Bunun yerine, 'freemium' modeliyle kullanıcılarına ücretsiz hizmet sunarken, premium özellikler için abonelik sistemi uyguluyor. Kullanıcılar, özel emojiler, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü sohbet gibi ekstra özelliklere erişim sağlamak için aylık ücret ödüyor. Ayrıca, 2023 yılında şirket, kullanıcıların profillerini kişiselleştirmelerine ve dijital avatarlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan bir çevrimiçi mağaza açarak yeni gelir kaynakları oluşturdu.
YAPAY ZEKA ALANINDAKİ GELİŞMELER VE TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
Son yıllarda Discord, yapay zeka teknolojilerini platformuna entegre ederek önemli bir gelişim kaydetti. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma şirketi Midjourney gibi firmalar, Discord altyapısını kullanarak topluluklarını oluşturdu. Bu durum, Discord'u yalnızca bir sohbet uygulaması olmaktan çıkararak yapay zeka ve yaratıcı içerik üretimi için önemli bir merkez haline getirdi.
Ayrıca, Discord'un geliştirdiği yapay zeka tabanlı moderasyon araçları, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve topluluk içi etkileşimi daha güvenli hale getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Şirket, bu alanda yaptığı yatırımlarla platformunun daha geniş bir kitleye hitap etmesini hedeflemektedir.
MICROSOFT'UN SATIN ALMA TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
Discord'un halka arz süreci, teknoloji dünyasında büyük bir merakla izleniyor. 2021 yılında Microsoft'un 10 milyar dolarlık satın alma teklifini reddeden şirket, bağımsız kalma kararını almıştı. Aynı yıl yapılan bir yatırım turunda Discord'a özel yatırımcılar tarafından 15 milyar dolar değer biçildi.