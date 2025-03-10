Sosyal Medya Devinden Büyük Adım! Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak, Halka Arz için Harekete Geçti

Bugün, Discord her ay 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve bu kullanıcıların %93'ü platformu oyun oynamak için tercih ediyor. Ancak, Discord artık yalnızca bir oyun platformu olmaktan öteye geçerek, müzisyenler, influencer'lar ve dijital topluluklar tarafından da aktif bir şekilde kullanılmaktadır.