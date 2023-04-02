Sosyal güvenlik uzmanından EYT'lilere uyarı: Yüz binlerce kişinin başvurusu reddedilecek
Sosyal Güvenlik Uzmanı Sertaç Sedat Köksal, "Emeklilik başvurusunda bulunanların sorgulama ekranında 'tahsis servisine gönderildi' uyarısını görene kadar içleri rahat etmesin" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT'lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.
Karar gazetesinden Merve Şişman'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Sertaç Sedat Köksal, "Her Sosyal Güvenlik Merkezi'nde tahsis servisi bulunmadığı gibi her serviste de yeterli memur bulunmuyor." şeklinde konuştu.
AKP'li Elitaş'ın bu ifadesine yönelik konuşan Köksal, "Sayın Elitaş’ın 6 aylık öngörüsünü rasyonel bir yaklaşım olarak görebiliriz." yorumunda bulundu.
'GEÇ SAATLERE KADAR MESAİ YAPIYORLAR'
"Uzmanlaşmış memur sayısı SGK'nın toplam memur sayısının yaklaşık yüzde 10'u kadardır" ifadeleri ile Elitaş'ın açıklamasına değinen Köksal, SGK'nın iş yükünü artırdığını dile getirdi.
Köksal, şöyle konuştu:
"SGK’nın her biriminde görev alan memurlar canhıraş biçimde gelen müracaatları ilgili servislere yönlendiriyor. Bizler şahidiz memur arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın aylıklarını biran evvel alabilmeleri için iftarlarını kurumda açıyor, geç saatlere kadar mesai yapıyorlar. Bu çabaya rağmen Sayın Elitaş’ın 6 aylık öngörüsünü rasyonel bir yaklaşım olarak görebiliriz.
SGK’da tahsis memurluğu özel ihtisas gereken bir unvan. Her ne kadar tahsis uzmanlığı diye bir kadro unvanı olmasa da SGK’da göreve başlayan bir memurun bir emeklilik müracaatını sonuçlandıracak bilgi birikimine sahip olması için beş sene geçmiş olması gerekiyor."