Sosyal güvenlik uzmanından EYT'lilere uyarı: Yüz binlerce kişinin başvurusu reddedilecek

Köksal, şöyle konuştu:

"SGK’nın her biriminde görev alan memurlar canhıraş biçimde gelen müracaatları ilgili servislere yönlendiriyor. Bizler şahidiz memur arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın aylıklarını biran evvel alabilmeleri için iftarlarını kurumda açıyor, geç saatlere kadar mesai yapıyorlar. Bu çabaya rağmen Sayın Elitaş’ın 6 aylık öngörüsünü rasyonel bir yaklaşım olarak görebiliriz.

SGK’da tahsis memurluğu özel ihtisas gereken bir unvan. Her ne kadar tahsis uzmanlığı diye bir kadro unvanı olmasa da SGK’da göreve başlayan bir memurun bir emeklilik müracaatını sonuçlandıracak bilgi birikimine sahip olması için beş sene geçmiş olması gerekiyor."