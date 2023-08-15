Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşları için kötü haberi verdi: Hayalden başka bir şey olmayacak!

Memur ve memur emeklisinin zam teklifi için Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz" diye açıkladı.