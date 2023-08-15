Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşları için kötü haberi verdi: Hayalden başka bir şey olmayacak!

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşları için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Karakaş, "Hayalden başka bir şey olmayacak" dedi.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşları için kötü haberi verdi: Hayalden başka bir şey olmayacak! - Resim: 1

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı sona erdi.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşları için kötü haberi verdi: Hayalden başka bir şey olmayacak! - Resim: 2

Memur ve memur emeklisinin zam teklifi için Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz" diye açıkladı.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşları için kötü haberi verdi: Hayalden başka bir şey olmayacak! - Resim: 3

REFAH PAYI YETMEDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşları için kötü haberi verdi: Hayalden başka bir şey olmayacak! - Resim: 4

Ancak yaşanan ekonomik kriz sonrası TL'nin sürekli değer kaybetmesiyle emeklilere uygulanacak refah payıyla birlikte bu rakam yüzde 25 çıkarıldı.

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