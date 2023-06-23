'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi!
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı ve faizleri yüzde 8.5'ten yüzde 15'e çıkardı. Faiz kararının ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken borsa, döviz, altın ve gümüş açıklaması geldi.
Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyordu. Banka, beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 8.5’ten 15 düzeyine çıkardı. Yabancı bankaların faiz oranlarına ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 14 ve yüzde 40 seviyelerinde değişiyordu.
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.