Merkez Bankası açıklaması sonrası bankalardan KKM kararı: Kapatıldı!

"EK MENKUL KIYMET TESİSİNE MECBUR OLACAKLAR"

Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankaların ek menkul kıymet tesisine mecbur olacağı açıklandı. Ayrıca, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği' de açıklandı.