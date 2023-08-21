Merkez Bankası açıklaması sonrası bankalardan KKM kararı: Kapatıldı!
Son dakika haberi... Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bankaların Kur Korumalı Mevduat (KKM) kararına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bankaların uygulamaya karar Merkez Bankası'nın KKM kararından hemen sonra geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL mevduata teşvik ve Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) payına sınırlama içeren kararını açıkladı.
Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik yapan Merkez Bankası kararında, vadesi gelen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi.
"EK MENKUL KIYMET TESİSİNE MECBUR OLACAKLAR"
Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankaların ek menkul kıymet tesisine mecbur olacağı açıklandı. Ayrıca, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği' de açıklandı.
TL MEVDUATA DÖNMEYE YÖNELTMESİ İSTENİYOR
Bu kararla eş zamanlı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile bankalara, KKM'ye geçen yatırımcıları TL mevduata dönmeye yöneltmesi de isteniyor.