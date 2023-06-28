Son dakika: 8 Eylül 1999 sonrası EYT mağdurları için yeni adım!
Son dakika haberi... CHP Yüksek Disiplin Kurul Üyesi Doğuşcan Aydın Aygün, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan mağdurlar için atılacak olan yeni adımı açıkladı. Aygün, "Vatandaşlarımızın mağduriyeti kalkacak" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce anketlere yansıyan oy düşüşleriyle birlikte süreci başlattığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaştı.
EYT düzenlemesinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısı hesabı ile emeklilik hesabı yapanlar bu kez "kademeli prim gün sayısı" ile karşı karşıya kaldı.
8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ EMEKLİ OLAMADI
EYT düzenlemesi milyonlarca çalışan tarafından haksızlık olarak yorumlanırken düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsadı ve bu tarihten sonra sigortalı olanlar emekli olamadı.
Örneğin, 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor.