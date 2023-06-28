Son dakika: 8 Eylül 1999 sonrası EYT mağdurları için yeni adım!

Son dakika haberi... CHP Yüksek Disiplin Kurul Üyesi Doğuşcan Aydın Aygün, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan mağdurlar için atılacak olan yeni adımı açıkladı. Aygün, "Vatandaşlarımızın mağduriyeti kalkacak" dedi.

EYT EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli emeklilik
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Son dakika: 8 Eylül 1999 sonrası EYT mağdurları için yeni adım! - Resim: 1

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce anketlere yansıyan oy düşüşleriyle birlikte süreci başlattığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaştı.

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Son dakika: 8 Eylül 1999 sonrası EYT mağdurları için yeni adım! - Resim: 2

EYT düzenlemesinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısı hesabı ile emeklilik hesabı yapanlar bu kez "kademeli prim gün sayısı" ile karşı karşıya kaldı.

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Son dakika: 8 Eylül 1999 sonrası EYT mağdurları için yeni adım! - Resim: 3

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ EMEKLİ OLAMADI

EYT düzenlemesi milyonlarca çalışan tarafından haksızlık olarak yorumlanırken düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsadı ve bu tarihten sonra sigortalı olanlar emekli olamadı.

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Son dakika: 8 Eylül 1999 sonrası EYT mağdurları için yeni adım! - Resim: 4

Örneğin, 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor.

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