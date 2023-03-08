Son başvuru 15 Haziran: Listede adınız varsa banka hesabınız sıfırlanacak!

Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi. Yapılan duyuruya göre 15 Haziran 2023'e kadar yapılmayan başvurular halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.