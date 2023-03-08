Son başvuru 15 Haziran: Listede adınız varsa banka hesabınız sıfırlanacak!
Milyonlarca müşteriye sahip Ziraat Bankası tarafından yeni bir liste yayımlanarak, 2023 yılı için zaman aşımı duyurusunda bulunuldu. Yayınlanan listede ismi olanlar başvuru yapmamaları halinde hesaplarında pasif durumda olan bakiyelerin tamamını kaybedecek.
Türkiye'de gerek kamu bankalarında gerekse de özel bankalarda unutulup giden milyonlarca lira bulunuyor. Her yıl hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işleme tabii tutulmayan bakiyeler ise zaman aşımına uğramaları halinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.
Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi. Yapılan duyuruya göre 15 Haziran 2023'e kadar yapılmayan başvurular halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.
Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler içinse artık çok geç olacak. Söz konusu tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.
Ziraat Bankası'nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:
"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."