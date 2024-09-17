Son Asgari Ücreti Bilen SGK Uzmanı Yeni Yıl Zam Oranını Açıkladı

Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammını doğru tahmin eden ve bu konuda uzmanlığı ile bilinen SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2024 için de tahminini paylaştı. Erdursun, "Ocak ayında asgari ücrete zam yapılacak. Temmuz ayında bir artış olmadı, bu nedenle hedeflenen enflasyon dikkate alınarak asgari ücretin en fazla 20 bin TL olacağını düşünüyorum" dedi. Erdursun ayrıca, Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerine dikkat çekerek, memurların ve emeklilerin alacakları maaşların da belirlendiğini hatırlattı.