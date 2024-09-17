Son Asgari Ücreti Bilen SGK Uzmanı Yeni Yıl Zam Oranını Açıkladı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni yıl asgari ücret zammıyla ilgili ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Yıl sonuna yaklaşırken, milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor. Bu yıl, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları doğrultusunda ara zam yapılmaması kararı alınmıştı. Hükümetin açıkladığı programda, asgari ücrete sadece yılda bir kez zam yapılacağı belirtilmişti. Vatandaşlar, özellikle de bekar ve genç çalışanlar, asgari ücretteki artışın ne kadar olacağını merak ediyor.
Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammını doğru tahmin eden ve bu konuda uzmanlığı ile bilinen SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2024 için de tahminini paylaştı. Erdursun, "Ocak ayında asgari ücrete zam yapılacak. Temmuz ayında bir artış olmadı, bu nedenle hedeflenen enflasyon dikkate alınarak asgari ücretin en fazla 20 bin TL olacağını düşünüyorum" dedi. Erdursun ayrıca, Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerine dikkat çekerek, memurların ve emeklilerin alacakları maaşların da belirlendiğini hatırlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi devraldıktan sonra vergi politikalarında önemli değişiklikler yapmıştı. Asgari ücret konusunda da ara zamma karşı olduğunu açıkça belirten Şimşek, yıl sonundaki zam konusunda da yüksek beklentilere yanıt vermeyeceği sinyalini veriyor. Bakan Şimşek'in, yıl sonunda açıklanacak asgari ücret artışı için de temkinli bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.
Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle yeni asgari ücreti belirliyor. Komisyon, enflasyon oranları ve geçim endekslerini değerlendirerek karar veriyor. 2024 yılı için sadece bir kez zam yapılmış ve ara zam uygulanmamıştı. Pandemi döneminde yılda iki kez artış yapılan asgari ücretin, bu yıl nasıl belirleneceği merakla bekleniyor.