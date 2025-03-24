Skoda'dan Büyük Kampanya! Duyan Satın Almak İçin Sıraya Girecek

Otomobil alımında finansman seçenekleri büyük önem taşırken, Skoda müşterilerine cazip bir kredi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, Kamiq modeli için 0,99 faiz oranıyla 200 bin TL kredi kullanılabilecek. Bu kredi, 12 ay vade ile sınırlı olacak.