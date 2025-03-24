Skoda'dan Büyük Kampanya! Duyan Satın Almak İçin Sıraya Girecek

Skoda, popüler B-SUV modeli Kamiq için yeni bir finansman kampanyası başlattı. Markanın yetkili satıcıları aracılığıyla sunulan bu kampanya, özellikle düşük faiz oranlı kredi fırsatıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Skoda'dan Büyük Kampanya! Duyan Satın Almak İçin Sıraya Girecek - Resim: 1

Otomobil alımında finansman seçenekleri büyük önem taşırken, Skoda müşterilerine cazip bir kredi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, Kamiq modeli için 0,99 faiz oranıyla 200 bin TL kredi kullanılabilecek. Bu kredi, 12 ay vade ile sınırlı olacak.

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Skoda'dan Büyük Kampanya! Duyan Satın Almak İçin Sıraya Girecek - Resim: 2

SKODA KAMİQ GÜNCEL FİYATLARI

Skoda’nın yeni kampanyasıyla öne çıkan Kamiq modelinin 2024 ve 2025 yılı fiyatları şu şekilde:

Elite 1.0 TSI 115 PS DSG

2024 model: 1.663.600 TL

2025 model: 1.799.900 TL

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Skoda'dan Büyük Kampanya! Duyan Satın Almak İçin Sıraya Girecek - Resim: 3

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG

2024 model: 1.848.600 TL

2025 model: 2.019.900 TL

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Skoda'dan Büyük Kampanya! Duyan Satın Almak İçin Sıraya Girecek - Resim: 4

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG

2024 model: 1.919.100 TL

2025 model: 2.119.900 TL

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Skoda'dan Büyük Kampanya! Duyan Satın Almak İçin Sıraya Girecek - Resim: 5

Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG

2024 model: 2.119.100 TL

2025 model: 2.289.900 TL

Yeni kampanya, SUV segmentinde satışları artırmayı hedefleyen Skoda’nın müşterilere sunduğu avantajlı fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.

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