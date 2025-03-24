Skoda'dan Büyük Kampanya! Duyan Satın Almak İçin Sıraya Girecek
Skoda, popüler B-SUV modeli Kamiq için yeni bir finansman kampanyası başlattı. Markanın yetkili satıcıları aracılığıyla sunulan bu kampanya, özellikle düşük faiz oranlı kredi fırsatıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil alımında finansman seçenekleri büyük önem taşırken, Skoda müşterilerine cazip bir kredi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, Kamiq modeli için 0,99 faiz oranıyla 200 bin TL kredi kullanılabilecek. Bu kredi, 12 ay vade ile sınırlı olacak.
SKODA KAMİQ GÜNCEL FİYATLARI
Skoda’nın yeni kampanyasıyla öne çıkan Kamiq modelinin 2024 ve 2025 yılı fiyatları şu şekilde:
Elite 1.0 TSI 115 PS DSG
2024 model: 1.663.600 TL
2025 model: 1.799.900 TL
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG
2024 model: 1.848.600 TL
2025 model: 2.019.900 TL
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG
2024 model: 1.919.100 TL
2025 model: 2.119.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG
2024 model: 2.119.100 TL
2025 model: 2.289.900 TL
Yeni kampanya, SUV segmentinde satışları artırmayı hedefleyen Skoda’nın müşterilere sunduğu avantajlı fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.