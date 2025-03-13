Siyah Poşetten Servet Çıktı: Tam 10 Milyon Lira Değerinde
Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir otobüste, piyasa değeri yaklaşık 250 bin euro olan 4 kilo 974,5 gram külçe altın ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Kosova’dan hareket eden ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye doğru yol alan Türk plakalı otobüs, Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gümrük kontrolüne tabi tutuldu. İçinde sürücüyle birlikte 16 yolcunun bulunduğu otobüsteki yolcular, beyan edecekleri herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ancak sınır yetkilileri, detaylı arama gerçekleştirdi.
FABRİKA BOŞLUĞUNA GİZLENMİŞ
Yapılan incelemeler sonucunda, otobüsün arka kapısındaki fabrika boşluğunda siyah bir poşet bulundu. Poşet içinde külçe haline getirilmiş altınlar olduğu tespit edildi.
Bilirkişi incelemeleri sonucunda altınların toplam ağırlığının 4 kilo 974,5 gram olduğu belirlendi. Altınların, bir Kosova vatandaşına ait olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.