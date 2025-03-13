Siyah Poşetten Servet Çıktı: Tam 10 Milyon Lira Değerinde

Kosova’dan hareket eden ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye doğru yol alan Türk plakalı otobüs, Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gümrük kontrolüne tabi tutuldu. İçinde sürücüyle birlikte 16 yolcunun bulunduğu otobüsteki yolcular, beyan edecekleri herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ancak sınır yetkilileri, detaylı arama gerçekleştirdi.