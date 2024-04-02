Sivas'ta toprağa gömüldü, 1 yıl sonra çıkarıldı: Ekonomiye kazandırılıyor!

"TOPRAK ALTI DAHA HİJYENİK"

Toprak altında depolama yönteminin profesyonel bir sistem olduğunu söyleyen Başkan Çetindağ, "TMO, toprak altında muhafaza işlemini Sivas’ta başarılı bir şekilde yapıyor. Dünyanın birçok yerinde bu yöntem kullanılıyor ama TMO daha profesyonel bir şekilde yapıyor. Toprak altında depolama yöntemi, en ufak bir problem olmadan daha kaliteli bir şekilde saklama yönetimidir. Vatandaşlara da belirtelim ki toprak altında saklama yöntemi daha sağlıklı, daha sıhhatli ve daha hijyenik. Bunu da Toprak Mahsulleri Ofisimiz çok profesyonel bir şekilde yapıyor" diye konuştu.