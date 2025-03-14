Şirket İflasları ve Konkordato Başvuruları Rekor Seviyelerde! Tüm Denge Bozuldu
Türkiye’deki ekonomik zorluklar, şirketlerin iflas ve konkordato başvurularında rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Ekonomik daralmanın etkisiyle birçok şirket ve esnaf, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalırken, uzmanlar, bu sürecin yıl boyunca hızlanabileceği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025’in ilk iki ayında konkordato başvuruları yüzde 172, iflas kararları ise yüzde 92 oranında arttı. 2025’in başından itibaren 21 bin 768 esnaf iş yerini kapattı. Uzmanlar, 2019’dan sonra 2025 yılı itibarıyla iflaslarda yeni bir rekorun kırılabileceğini öngörüyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR, ŞİRKETLER ZORLANIYOR
Yurttaşların alım gücündeki düşüş, şirketlerdeki mali sorunları derinleştiriyor. 2025'in ilk iki ayında konkordato başvurularında ve iflas kararlarında büyük bir artış yaşandı. Ekonomik zorluklar nedeniyle geçici mühlet alan şirket sayısı yüzde 152,5 artarken, iflas eden şirket sayısı ise yüzde 92 oranında yükseldi.
KONKORDATO BAŞVURULARINDA HIZLI ARTIŞ
Konkordato Takip sitesi verilerine göre, Ocak 2025’te konkordato başvurusu yapan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172 oranında artarak 869 oldu. Şubat 2025’te verilen geçici mühlet sayısı ise yüzde 158,7 artarak 163’e yükseldi. İlk iki ayda toplam 394 şirkete geçici mühlet verildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152,5 oranında bir artış gösterdi.
İFLAS KARARLARINDA ÖNEMLİ YÜKSELİŞ
Konkordato başvurularındaki artışın yanı sıra mahkemeler tarafından verilen iflas kararlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 2024’ün ilk iki ayında 13 şirket iflas ederken, 2025’in aynı döneminde bu sayı yüzde 92 artarak 25’e yükseldi.
ŞİRKET KURULUŞLARI VE KAPANMALARINDA DENGE BOZULDU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, ekonomik zorluklar girişimciliği olumsuz etkiliyor. Ocak 2025’te kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 12,8 azalarak 11 bin 35’e gerilerken, kapanan şirket sayısı 1.955’e yükseldi. Gerçek kişi şirketlerinde ise 2.254 işletme kepenk kapattı, KOBİ'ler ise büyük zorluklar yaşıyor.
2018’DEN BU YANA ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Türkiye’de 2018 yılından bu yana konkordato ve iflas başvuruları rekor seviyelere ulaştı. 2018’de 1.551 konkordato başvurusu yapılırken, 2019’da bu rakam iki katından fazla artarak 3.691’e yükseldi. Son altı yılda toplam konkordato ve iflas başvurusu sayısı 16 bin 732’ye ulaştı. 2024’te 3.497 başvuru ile 2019’daki rekor seviyeye yaklaşılmıştı. 2025’te yeni bir rekor yılı olabileceği tahmin ediliyor.