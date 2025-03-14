Şirket İflasları ve Konkordato Başvuruları Rekor Seviyelerde! Tüm Denge Bozuldu

KONKORDATO BAŞVURULARINDA HIZLI ARTIŞ

Konkordato Takip sitesi verilerine göre, Ocak 2025’te konkordato başvurusu yapan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172 oranında artarak 869 oldu. Şubat 2025’te verilen geçici mühlet sayısı ise yüzde 158,7 artarak 163’e yükseldi. İlk iki ayda toplam 394 şirkete geçici mühlet verildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152,5 oranında bir artış gösterdi.

İFLAS KARARLARINDA ÖNEMLİ YÜKSELİŞ

Konkordato başvurularındaki artışın yanı sıra mahkemeler tarafından verilen iflas kararlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 2024’ün ilk iki ayında 13 şirket iflas ederken, 2025’in aynı döneminde bu sayı yüzde 92 artarak 25’e yükseldi.