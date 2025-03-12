Sınırı Aşan Ödemeye İade: Pek Çoğu Bunu Bilmiyordu: SGK'ya Başvuran Alabilecek, İşte Şartlar...

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberinde, 4A SSK’lı çalışanların kazançları üzerinden sosyal sigorta primi kesiliyor ve bu kazançlar prime esas kazanç olarak adlandırılıyor. 2025 yılı için emekli aylığı hesabında dikkate alınan prime esas kazanç alt sınırı 26.005,50 TL, üst sınırı da 195.041,25 TL olarak belirlendi. Eğer bir çalışan tek bir işverenden bu sınırın üzerinde maaş alıyorsa fazladan prim kesilmiyor. Ancak aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışanların toplam kazançları bu sınırı aştığında fazladan ödenen primler iade edilebiliyor.