Sınırı Aşan Ödemeye İade: Pek Çoğu Bunu Bilmiyordu: SGK'ya Başvuran Alabilecek, İşte Şartlar...
Doktor, avukat, mühendis, mimar… Aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışanlar SGK’ya ödenen prim fazlasını alabiliyor. Brüt asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında değişen ödemelerde üst sınır olan 195.041 liranın aşılması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak fazla paraları iade alabilirsiniz.
Kaynak: Habertürk
Çalışanların maaşlarından kesilen SGK primleri konusunda bilinmesi gereken önemli bir detay var. Eğer bir kişi aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışıyorsa ve toplam kazancı belirlenen üst sınırı aşıyorsa fazladan kesilen primleri geri alabiliyor. Ancak bu iade otomatik olarak yapılmıyor. Bunun için çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekiyor.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberinde, 4A SSK’lı çalışanların kazançları üzerinden sosyal sigorta primi kesiliyor ve bu kazançlar prime esas kazanç olarak adlandırılıyor. 2025 yılı için emekli aylığı hesabında dikkate alınan prime esas kazanç alt sınırı 26.005,50 TL, üst sınırı da 195.041,25 TL olarak belirlendi. Eğer bir çalışan tek bir işverenden bu sınırın üzerinde maaş alıyorsa fazladan prim kesilmiyor. Ancak aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışanların toplam kazançları bu sınırı aştığında fazladan ödenen primler iade edilebiliyor.
KİMLER BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞABİLİYOR?
Bazı meslek gruplarında çalışanlar birden fazla işverene bağlı olarak hizmet verebiliyor. Örneğin mühendisler, avukatlar, doktorlar, mimarlar, mali müşavirler ve danışmanlar aynı anda birden fazla şirkete çalışabiliyorlar.
SGK’YA BAŞVURU ŞART
SGK prim iadesini kendiliğinden yapmaz. Prim iadesi alabilmek için işçinin yazılı olarak SGK’ya talepte bulunması gerekir. Başvurular, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine veya il müdürlüğüne yapılabilir.
SGK, tavanı aşan kazançlardan kesilen primi faiz uygulamadan iade eder. İade işlemi, dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içinde yapılır. İade alınacak paranın değer kaybetmemesi için başvurunun gecikmeksizin yapılması gerekir. Örneğin ocak ayının primleri SGK’ya şubat ayında yatırılır. Mart ayında talepte bulunan işçiye nisan ayında iade yapılır. Aynı ayda birden fazla işverene bağlı çalışma devam ettiği sürece iade başvurusu da her ay yapılmalıdır.
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BİLE O PARALARI ALABİLİRSİNİZ
Emekli olduktan sonra aynı ayda birden fazla işverene bağlı çalışan ve toplam kazanç tutarı tavanı aşan işçiler de fazladan ödenen primi geri alabilirler. Ancak, emekli işçiler için kesilen sosyal güvenlik destek priminde işçi payı yüzde 7,5 olduğu için sadece bu orana karşılık gelen primleri iade alabilirler.