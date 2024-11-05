Şimdiden TÜVTÜRK'e Gitmeyen Yandı: 2025 Araç Muayene Ücretleri Netleşti, Rekor Zam Geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim 2024 enflasyon verileri, 2025 yılında araç muayene ücretlerine gelecek zam oranını netleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekim ayı enflasyon verileri temel alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı, gelecek yıl araç muayene ücretlerini doğrudan etkileyecek.
Hükümetin farklı bir karar almaması halinde, resmi ödemelere yüzde 43,93 oranında zam yapılması öngörülüyor.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Bu artışla birlikte, 2025 yılında araç muayene ücretlerinde önemli bir yükselme yaşanacak. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücreti 927,60 TL’den 1.335 TL'ye çıkacak.
Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için bu ücret 1.821,60 TL’den 2.622 TL'ye yükselecek. Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2.462,40 TL'den 3.544 TL'ye artacak.
Yeniden değerleme oranındaki bu yükseliş, araç muayene ücretlerinin yanı sıra trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi diğer ödeme kalemlerini de etkileyecek ve bu alanlarda da yüzde 43,93 oranında zam yapılması bekleniyor.
YILLARA GÖRE ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
2010: 126,26 TL
2011: 135,70 TL
2012: 148,68 TL
2013: 159,30 TL
2014: 165,20 TL
2015: 181,72 TL
2016: 191,16 TL
2017: 198,24 TL
2018: 226,56 TL
2019: 279,66 TL
2020: 342,20 TL
2021: 372,88 TL
2022: 507,40 TL
2023: 1.130,44 TL
2024: 1.821 TL
2025: 2.622 TL