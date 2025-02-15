Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak

RESTORAN FİYATLARI DA KARŞILAŞTIRILABİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNNTürk’teki açıklamalarında restoranlardaki fahiş fiyata karşı da son noktayı koymaya hazırlandıklarını açık açık belirtti. Kacır, “Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız” dedi.