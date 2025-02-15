Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak
Marketlerin ardından fahiş fiyatları ifşalayacak ikinci hamle geliyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır canlı yayında açıkladı! Market fiyatlarını tek sitede toplayan bakanlık benzer bir uygulamanın kuver ve servis ücretleri ile gündemden düşmeyen restoranlar için de geleceğini açıkladı.
Kaynak: CNNTürk
Denetlediler, ceza kestiler hatta bazıları kapatıldı. Fahiş fiyat uygulayan zincir marketleri durduracak son adım ‘Market Fiyatı’ uygulaması oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK, market fiyatlarının karşılaştırıldığı "marketfiyati.org.tr" platformunu kullanıma açmıştı. Bu kapsamda A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK gibi zincir marketlerin aynı ürüne uyguladıkları iki kata varan fiyat farkları da ifşa olmuştu. Halihazırda yüksek fiyatların yanında kuver ve servis ücretleri ile de gündemden düşmeyen restoranlar için de benzer bir uygulama geliyor!
RESTORAN FİYATLARI DA KARŞILAŞTIRILABİLECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNNTürk’teki açıklamalarında restoranlardaki fahiş fiyata karşı da son noktayı koymaya hazırlandıklarını açık açık belirtti. Kacır, “Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız” dedi.
TÜKETİCİYİ KORUYACAK HAMLE
Bakan Kacır atılan adımların hem tüketiciyi hem de üreticiyi koruyacağını hem de enflasyonla mücadelede önemli bir hamle olacağını söyleyerek, “Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız." ifadelerini kullandı. Bu adımlar adil ve rekabete imkan tanıyan adımlar, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Vatandaşımızın beklentisini sağlayacak adımlar atacağız” şeklinde açıklamada bulundu.
700 BİN LİRALIK KUVER ÜCRETİ!
Bazı restoranların günlük 700 bin TL kuver ücreti topladığı belirtilirken, garsonlar bile bu duruma isyan ediyor. İşletmelerin ‘olağanüstü kâr’ elde ettiğini dile getiriyorlar. Ayrıca restoran sahipleri ise kuver ücreti istemelerinin nedenini bahşişlerin az olmasına bağlıyor.