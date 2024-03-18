Şikayetler arşa çıktı, bankaya soruldu: Ziraat Bankası tarım kredilerini durdurdu mu?
Ekonomi gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Ziraat Bankası tarım kredilerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, tarım kredilerine ilişkin Ziraat Bankası yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Enflasyon ve kur krizi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma tedbirleri kapsamında yeni adımlar attı.
Merkez Bankası, 'ilave sıkılaşma' olarak da özetlediği TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımları attı, kredi büyüme sınırlamalarına gitti. Ticari krediler başta olmak üzere kredi maliyetlerini ve mevduat faizlerini yukarı taşıyan adımlara yöneldi.
"GEREKİRSE İLAVE TEDBİRLER ALACAĞIZ"
Söz konusu gelişmelerle birlikte dün Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında kredilere ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, şu ifadeleri kullandı:
"Biz kredi politikasında kaynağın üretime gitmesinden yanayız. Bunun için tedbirler aldık, gerekirse ilave tedbirler alacağız."
"MÜDAHALECİ OLACAĞIZ"
Konuşmasının devamında Şimşek, "Kredi politikasında çok net bir şekilde kaynakların tüketime değil, üretken alanlara yönlendirme olacak. Müdahaleci olacağız. Altını çiziyorum. Biz kredi politikasında kaynağın tüketime değil kaynağın önce arz yönünü üretime gitmesini sağlayacağız. Bunun için ilave tedbirler alacağız" dedi.
ZİRAAT BANKASI TARIM KREDİLERİNİ DURDURDU MU?
Hem Merkez Bankası'nın attığı adımlar hem de Şimşek'in bu sözlerinin ardından Ekonomi gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Ziraat Bankası tarım kredilerini durdurdu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Son bir haftadır farklı bölgelerden 'Ziraat Bankası tarım kredilerini durdurdu bilginiz var mı?' diye soran, mesaj yazan okurlarımız, takipçilerimiz için Ziraat Bankası yetkililerine sordum" diyerek, şu ifadelere yer verdi:
"Gelen yanıt şöyle: Tarım kredilerinin durması söz konusu bile olamaz. Kredilerimiz aynı şekilde devam ediyor. Zaman zaman yoğunluk olabiliyor, o nedenle bir yanlış anlaşılma olmuştur muhtemelen."
FAİZLER YÜKSELTİLDİ
Öte yandan Merkez Bankası, kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat hesapları (KMH) faizini hafta sonu yüzde 5'e yükseltirken, TL mevduatın payını artırma amacıyla bankalara tüzel kişi TL mevduat payı için aylık artış hedefi getirdi.