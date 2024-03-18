Şikayetler arşa çıktı, bankaya soruldu: Ziraat Bankası tarım kredilerini durdurdu mu?

"MÜDAHALECİ OLACAĞIZ"

Konuşmasının devamında Şimşek, "Kredi politikasında çok net bir şekilde kaynakların tüketime değil, üretken alanlara yönlendirme olacak. Müdahaleci olacağız. Altını çiziyorum. Biz kredi politikasında kaynağın tüketime değil kaynağın önce arz yönünü üretime gitmesini sağlayacağız. Bunun için ilave tedbirler alacağız" dedi.