Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat: Emekli maaşınız kesilebilir!

"SİGORTA PRİM GÜNLERİ İPTAL EDİLİYOR"

SGK sigortaların sahte olup olmadığı hususunda sürekli denetimler yapıyor. Bu denetimler sırasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler doğrultusunda geriye dönük de incelemeler yapıyor. Her yıl binlerce kişinin sahte sigorta yaptırdığı bu yolla tespit ediliyor.