Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat: Emekli maaşınız kesilebilir!
Emekli olabilmek için sigortalı olarak çalışmadığı halde kendini çalışıyormuş gibi gösterenlere kötü haber. SGK durumu tespit etmesi halinde ödenen aylıkları faiziyle geri alıyor.
Çalışma hayatının en temel güvencesi olan sigorta, her an bir cezaya dönüşebilir. SGK, çalışmadığı halde emekli olabilmek için kendini çalışıyormuş gibi göstererek sigorta yatıranları tespit etmesi halinde ödediği aylıkları faiziyle geri alıyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, sahte sigorta yaptıranları bekleyen tehlikeleri yazdı. Fiilen çalışmayan kişilerin bir işyerinde çalışıyor gösterilmesi sahte sigorta olarak kabul ediliyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sahte sigorta yaptırmanın idari ve cezai yaptırımları bulunuyor.
"SİGORTA PRİM GÜNLERİ İPTAL EDİLİYOR"
SGK sigortaların sahte olup olmadığı hususunda sürekli denetimler yapıyor. Bu denetimler sırasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler doğrultusunda geriye dönük de incelemeler yapıyor. Her yıl binlerce kişinin sahte sigorta yaptırdığı bu yolla tespit ediliyor.
Fiilen bir işte çalışmadığı halde sahte sigorta yaptırmış olduğu tespit edilenlerin bu süreye ait sigorta prim günleri iptal ediliyor. O süre boyunca yatırılmış primler yanıyor. Sahte sigortalılık süresinde sağlık hizmetlerinden yararlanmış olanlardan tedavi masrafları faiziyle geri alınıyor.
EMEKLİ AYLIKLARI DA İPTAL
Sigortanın sahte olduğu emekli aylığı bağlandıktan sonra ortaya çıkarsa yatırılan primler yandığı gibi emekli aylığı iptal ediliyor. O tarihe kadar SGK üzerinden verilen sağlık hizmetlerinin parası ile ödenen emekli aylıklarının tamamı faiziyle geri alınıyor. Yeniden emekli olabilmesi için sahte sigorta ile tamamlanan prim günlerinin yeniden tamamlanması isteniyor.
"HAPİS CEZASI UYGULANIYOR"
Sahte sigorta yaptıranlar ile fiilen çalışmayan kişileri sigortalı gösteren işverenler hapis cezası ile de karşı karşıya kalabiliyorlar. Türk Ceza Kanunu’nun “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “özel belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında savcılığa sevk edilirler. Resmi belgede sahtecilik suçunda 2 – 5 yıl; diğerlerinde ise sırasıyla 3 ay – 2 yıl ve 1 – 3 yıl arasında hapis cezası uygulanır.
Sahte sigortalı gösteren işverenlerin her ay SGK’ya verdiği bildirgenin ve maaş bordrosunun da sahte olduğu kabul edilir. Bu nedenle, sahte sigortalı gösterdikleri her ay için, asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi yönünden cezai yaptırımlar uygular.